Por qué los Vetes sugerimos a nuestros clientes la utilización de antiparasitarios

1. Por la misma salud de nuestras mascotas.
2. Porque tenemos una convivencia muy estrecha con nuestros peludos a diario.
3. Porque los parásitos gastrointestinales de perros y gatos, podrían ser potencialmente, causante de enfermedades hacia nosotros.
4. Casi siempre en casa hay un niño, susceptible a ser contagiado.
5. Los niños tienen una predisposición mayor a ser contagiados, porque están mas expuestos que los mayores, dado que su piel es más fina.
6. Muchas larvas de parásitos del perro y/o del gato, atraviesan la piel y migran por todo el cuerpo de un ser humano.
7. Los niños, por lo general, están mucho mas tiempo interactuando con mascotas.
Aquí, una breve reseña de los parásitos de perros y gatos, que podríamos contraerlo nosotros, los seres humanos.
-La toxocariasis, es una enfermedad zoonótica, cuya transmisión se realiza por medio de la ingesta de huevos, de este parasito que esta parasitando al perro y/o al gato. La larva, de este parasito, comienza a realizar un pasaje errático, llamada larva migrans, que puede alojarse en cualquier víscera del ser humano, un lugar de predilección es el ojo humano, provocando daño ocular de variada magnitud.
-La anquilostomiasis humana, provocada por la larva migrans cutánea, del Ancylostoma caninum (perro), y/o Ancylostoma Braziliense del perro y gato.
-La Strongyloidosis humana, también una larva aberrante que elige la penetración a través de la piel humana, provocando un estado pruriginoso variable.
-Las teniasis, las mas temida es el Dipilidium caninum que parasita tanto al perro como al gato, una enfermedad también ocasional para los niños. La transmisión es por la ingesta accidental de pulgas, que poseen el estado larvario en su sistema digestivo.
-La hidatidosis, el equinococcus granulosus, una clase de tenia que parasita al perro, y se eliminan por materia fecal sus larvas y pueden ser ingeridas por un ser humano y desarrollar la enfermedad en el hígado, donde podemos observar quistes llamados hidatídicos, de variados tamaños, hoy día con una mayor observación por las autoridades sanitarias, por el incremento notable de casos.
-Los protozoos,
-La giardiasis (diarrea crónica), los perros y los gatos podrían ser portadores de la Giardia duodenalis.
-La Criptosporidiosis, diarrea autolimitante o severa en inmunodeprimidos, transmisión, ingesta de ooquistes de estos protozoarios, resistentes en agua o superficies contaminadas. Tambien, existente en perros y en gatos.
-Toxoplasmosis, transmisión por medio de la ingesta de ooquistes elimiandos en heces de gatos o en carne cruda o mal cocinada infestada.
Siendoque podríamos ser nosotros lo que enfermemos, es muy importante que nuestros clientes, tengan un asesoramiento integral sobre las probabilidades de transmisión, para lo cual, contamos con una variada y muy amplia gama de medicamentos confiables para ser entregados al perro y al gato, con el fin de aliviarlos de estas patologías, no solo por ellos, sino también por nuestros niños.
por CONTENT NOTICIAS
