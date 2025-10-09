Thursday 9 de October, 2025
El Espejismo de la Ganancia y la Realidad del Flujo de Caja

Todos celebramos la "ganancia". Una cifra en negrita al final de un informe, un número que parece garantizar la salud de la empresa. Pero, ¿qué pasa cuando la ganancia está en los libros y el dinero no está en el banco? La mayoría de las Pymes se enfoca obsesivamente en la rentabilidad, olvidando que la verdadera sangre que mantiene con vida al negocio es el flujo de caja.

Es la historia del ciclista que pedalea con fuerza, pero se queda sin aliento a mitad de camino. Puede que el medidor de rendimiento muestre una velocidad impresionante, pero sin combustible, el viaje se detiene. En finanzas corporativas, la ganancia es la velocidad, pero el flujo de caja es el combustible.

Muchas empresas quiebran siendo rentables en el papel. Esto ocurre porque no gestionan sus capitales de trabajo, sus cuentas por cobrar son eternas y sus inventarios se convierten en capital muerto. La inteligencia de negocios no solo debe optimizar la rentabilidad, sino también proyectar y monitorear cada peso que entra y sale de la empresa. Es la única forma de evitar que una "ganancia" te lleve a la bancarrota.

 

Juan Pablo Rossi

 

El debate que propongo es: ¿Estamos educando a los empresarios para que prioricen la ganancia sobre la liquidez? Y, ¿cuán peligroso es tomar decisiones de expansión basándose solo en la rentabilidad, sin una radiografía exhaustiva del flujo de caja? 

La vida de tu empresa no depende de cuánto ganas, sino de cómo lo gestionas.

