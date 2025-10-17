Naturgy promueve la inclusión social a través de su programa “Energía del Sabor”

Energía del Sabor es una iniciativa de Naturgy Argentina que desde 2016 acompaña a la comunidad en el NOA y Buenos Aires, lugares donde la compañía tiene operaciones y brinda el servicio de gas por redes a miles de usuarios.

Durante el mes de las infancias, los participantes de este programa —que brinda herramientas a los jóvenes para desarrollarse en el mundo de la gastronomía— se dieron cita en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires con actividades para la comunidad. El objetivo: que puedan transmitir lo aprendido en su formación gastronómica, poner en práctica sus conocimientos y descubrir el poder transformador que tiene enseñar desde el hacer.

Junto a UTHGRA, Seccional Zona Oeste, se llevó adelante una clase especial donde los participantes aprendieron a hacer cake pops. “Lo que generamos acá es dar una herramienta para que los chicos puedan generar algún trabajo o proyecto personal relacionado con la cocina”, comentó Pablo Alejandrini, profesor del programa.

Por otro lado, en el Centro Comunitario de AcaSi se realizó una actividad muy recreativa con Energía del Sabor y Siloé que incluyó juegos y mucha creatividad. Los chicos aprendieron a preparar recetas simples para sumar a la dinámica familiar.

“Las clases de cocina son una diversión para los chicos y salen de acá sabiendo algo que les va a servir para la vida cotidiana”, aseguró una de las alumnas del programa que participó de esta experiencia.

Además, Energía del Sabor también se hizo presente en la Fundación Nordelta, junto al equipo de Peregrina, compartiendo una jornada muy especial en el barrio Las Tunas. Allí, los alumnos del programa cocinaron junto a mamás que aprenden sobre nutrición en la Fundación. En un contexto lúdico se abrió un espacio de aprendizaje, delicias y diversión. “Usaron los alimentos de una manera lúdica y atractiva”, comentó una de las profesoras.

¿Cuál es el objetivo de Energía del Sabor?

El programa está diseñado para capacitar a jóvenes de entre 18 y 25 años, desocupados o en situación de precariedad laboral, para que puedan emprender una actividad productiva y desempeñarse en oficios vinculados a la gastronomía. A través de “Energía del Sabor”, Naturgy acompaña la generación de empleo genuino y sustentable, y promueve espacios de encuentro en las comunidades donde tiene operación.

También Naturgy Argentina presentó su Reporte de Sostenibilidad 2024 en la Embajada de España, reafirmando su compromiso con la inclusión, la educación y el desarrollo sustentable.

El equipo de Universo Sostenible acompañó la presentación, donde se destacaron programas como “Energía del Sabor” por su impacto social positivo.