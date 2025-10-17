Petrini Gestión Inmobiliaria: una empresa familiar que acompaña la expansión de marcas y proyectos en Córdoba y la región

Diego, resuminos un poco los inicios y actualidad de la inmobiliaria

Petrini es una empresa familiar con una larga trayectoria en Córdoba. A lo largo de los años fuimos creciendo y adaptándonos a los cambios del mercado, y hoy contamos con un equipo joven y profesional que combina la experiencia adquirida con una mirada actual. Nuestro principal objetivo es acompañar el crecimiento de empresas en la ciudad y la región.

¿Qué servicios ofrecen en general y en particular?

Brindamos un servicio integral que incluye la comercialización de propiedades residenciales y comerciales, tanto en venta como en alquiler, y la gestión de proyectos de expansión para grandes marcas. En los últimos años, hemos tenido el privilegio de acompañar a compañías nacionales e internacionales en la búsqueda estratégica de inmuebles para su instalación en Córdoba, como Carrefour y KFC, entre otras. También participamos de exposiciones y encuentros del sector, lo que nos permite generar vínculos, fortalecer nuestra red de trabajo y ampliar las oportunidades de nuestros clientes.

¿Qué expectativas tienen?

De cara al futuro, nos proyectamos como un socio estratégico para empresas en proceso de expansión regional, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo en Córdoba y provincias cercanas. Al mismo tiempo, trabajamos para consolidar nuestra marca como una inmobiliaria de confianza, garantizando seguridad, transparencia y acompañamiento en cada operación.

¿Por qué elegir a Petrini Gestión Inmobiliaria?

Lo que nos diferencia es nuestra filosofía de trabajo en equipo y la atención personalizada que ofrecemos. No se trata solo de mostrar propiedades: nuestro valor está en el seguimiento constante, el asesoramiento a medida y el compromiso de acompañar a cada cliente en su crecimiento. Creemos en generar relaciones de confianza y en estar presentes en cada paso del camino.

