Eslovenia: Moda, emprendimiento y crecimiento en Zona Sur

Carlos Carballo, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Comencé mi experiencia laboral siendo cadete. Aprendí a tomar las oportunidades que me ofrecían y siempre dar lo mejor de mí para crecer en cada uno de los trabajos que tuve. Fue así que realmente me di cuenta que quería tener algo mío, algo propio que me identificara. Primero empecé con algunos socios hasta que logré crear Eslovenia y ahí se sumó Erik que es mi actual socio.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Tenemos dos locales de indumentaria masculina ubicados en calle Laprida 381 en Lomas de Zamora y en Av. San Martín 3651 en Lanús Oeste. Contamos con precios de fábrica y con una atención y asesoramiento personalizado por sus propios dueños. Podes encontrar prendas de estilo más clásico como camisas, sacos y pantalones pinzados y también urbano como remeras oversize, jeans baggys y buzos. Además, tenemos accesorios, gorras y muchos productos más.

¿Cómo te proyectas en el mediano plazo?

Creciendo aún más. Este mes tenemos un nuevo proyecto donde vamos a dar un curso gratuito para personas que quieran emprender, pero no saben cómo empezar. Entonces, armamos un curso en nuestra Academia Eslovenia para explicar puntos básicos de ventas, stock, redes, marketing y más. La primera fecha es el 24 de septiembre de forma presencial en nuestro local. La idea es que vengan con dudas para proporcionarles todas las herramientas posibles para que arranquen su propio camino y, si es de la mano de la Familia Eslovenia mucho mejor. Así que, en mediano plazo me veo haciendo más cursos y ayudando a muchas personas a desarrollarse.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nosotros queríamos tener precios competitivos y mayoristas en Zona Sur porque no hay, pero con todas las facilidades para que las personas vengan a nuestro local, se prueben, puedan cambiar todo y tener cuotas sin interés, etc. Así que, nos enfocamos en eso, en darle la mejor experiencia de compra a la gente de Zona Sur focalizándonos en la atención personalizada y ofreciendo un servicio diferente a los locales de Flores.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Quizás no confiar tanto en las promesas de otros y creer más en mi potencial. Pero de todas las experiencias se aprende, hasta de las que no están tan buenas. La sabiduría viene de los errores cometidos.

Datos de contacto:

Contacto del local:

WhatsApp: 1139011300

Instagram: @eslovenialomas Dirección: Laprida 381, Lomas de Zamora

Contacto personal:

Erik Bach WhatsApp: 1128152829

Mail: [email protected]

Instagram: @bach3rrr

por CONTENTNOTICIAS