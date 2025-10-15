Monday 20 de October, 2025
Regalazo se une al Grupo Belisur para liderar la oferta de merchandising sustentable

El mercado corporativo B2B demanda soluciones más eficientes y fundamentalmente, más responsables. En este marco, Regalazo, la firma especializada en merchandising corporativo estratégico, anunció su integración al Grupo Belisur, un conjunto de empresas que buscan generar sinergia y ofrecer una propuesta de servicios integral.

Regalazo se une al Grupo Belisur para liderar la oferta de merchandising sustentable | Foto:CONTENTNOTICIAS
Innovación, sustentabilidad y comunicación

Regalazo nació con la idea clara de que un obsequio es una herramienta clave de comunicación. Su misión es que cada marca deje una huella significativa en clientes y colaboradores a través de productos personalizados con logo. Su catálogo incluye desde artículos de uso diario –como botellas, tazas y textiles– hasta kits para onboarding o regalos de fin de año, destacándose por el acompañamiento integral en el diseño y la producción.

La unión con el Grupo Belisur –conformado también por Terbec y El Caucete– permite a Regalazo consolidar un ecosistema de servicios B2B donde los clientes pueden simplificar la gestión y encontrar soluciones a múltiples necesidades con un solo grupo de proveedores.

Sin embargo, el movimiento de mayor trascendencia es la estrategia para el futuro: Regalazo busca posicionarse como el líder indiscutido en la provisión de productos sustentables y de triple impacto, especialmente dirigido al creciente segmento de las Empresas B y aquellas compañías con fuertes compromisos de Responsabilidad Social Empresarial.

"Entendemos que la sostenibilidad ya no es una opción, sino un estándar de negocio. Nuestro objetivo es que Regalazo sea la primera opción para las empresas que buscan alinear su comunicación de marca con sus valores ambientales y sociales", enfatiza Pilar Rivas, cofundadora de Regalazo.

Con esta sinergia y este nuevo foco, el objetivo de Regalazo y el Grupo Belisur es claro: impulsar su crecimiento en el mercado nacional y redefinir el merchandising corporativo, apostando a la calidad, la personalización y un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.

Datos de contacto: 

Instagram: regalazo.arg

Web: regalazo.net

WhatsApp: 1138477714

