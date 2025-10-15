Gestión de stock en PYMEs: un nuevo escenario exige eficiencia

La desaceleración de la inflación en Argentina —aunque aún en niveles elevados— marca un cambio importante para las pequeñas y medianas empresas. Durante años, muchas PYMEs se apalancaron en el sobrestock como estrategia defensiva: comprar hoy para vender mañana más caro. En ese contexto, los errores de planificación o los altos niveles de inventario se compensaban con la revalorización constante de los precios.

Ese escenario está cambiando. El stock, que funcionaba como refugio, ahora puede convertirse en un riesgo. El capital inmovilizado en mercadería pierde valor si no rota. Y en sectores con productos perecederos, de moda u obsolescentes, el sobrestock afecta directamente la rentabilidad.

Con menores aumentos de precios, el margen deja de defenderse por inflación y debe construirse desde la eficiencia: compras ajustadas, rotación optimizada, menor desperdicio y un control más riguroso del capital de trabajo. Cada peso que no se mueve es un peso que no se invierte en crecimiento.

La gestión de stock ya no puede ser intuitiva o reactiva. Requiere tecnología, datos en tiempo real y decisiones informadas. Sistemas integrados con ventas, tableros de control, y análisis predictivo son claves para anticipar la demanda y ajustar niveles con precisión.

Conclusión:

El nuevo contexto representa una gran oportunidad para profesionalizar la gestión operativa. Las PYMEs que logren optimizar su inventario, mejorar sus procesos y adoptar una visión más estratégica, no solo protegerán su rentabilidad: ganarán ventaja competitiva en un mercado más exigente.

Porque en esta nueva etapa, la rentabilidad ya no está en los precios. Está en cómo se gestiona el negocio.

Tel: 2212027159

Web: https://www.identidadfinanciera.com.ar/

Linkedin: Identidad-financiera

por CONTENTNOTICIAS