Lucia Calabrino. "Entre lo textil y la imagen: La artista visual experimental que fusiona procesos fotográficos alternativos y memoria"

¿Cómo fueron los inicios en su profesión?

Cuando terminé el colegio secundario, soñaba con estudiar arte: quería aprender a pintar. Mi profesora de Dibujo y Caligrafía me alentó para que no abandonara ese sueño. La única institución que enseñaba artes visuales era la escuela Martín A. Malharro. Era el año 1981. Fue el comienzo artístico, la primera gran decisión de mi vida.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

En estos momentos mi obra se desarrolla en el cruce entre las técnicas de fotografía experimental e intervenciones textiles aplicadas al concepto de construcción de memoria. Trabajo con cianotipia, solarigrafía, bordado sobre papel, bordado aéreo, fotografía estenopeica, doble exposición analógica, procesos alternativos y soportes no convencionales. Además, brindo clases y seminarios de fotografía experimental, bordado sobre papel, bordado aéreo e intervención textil. Mis servicios incluyen también la realización de exposiciones, charlas, producciones artísticas por encargo y exposiciones disponibles para itinerar. También realizo ilustraciones para libros. Proyectos educativos.

¿Cómo te proyectas en el mediano plazo?

En la actualidad estoy realizando la duodécima exposición de la gira internacional Mar del Plata 150, presentada en Argentina, España, Francia e Italia durante 2024-2025. La muestra se inaugurará el 16 de octubre a las 15 h en el Ministerio de Economía de la Nación , CABA, y permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre.

En el mediano plazo estoy desarrollando el nuevo proyecto “Roma a Brazos Abiertos”, que se presentará tanto en Argentina como en Italia.

Participaré en el mes noviembre 2025, en la feria de arte Nuvola, en Roma.

Sigo trabajando en el Progetto Atávico, con el que indago sobre la identidad personal, la ascendencia familiar y las migraciones ítalo-argentinas.

¿Qué los diferencia de la competencia?

No me defino como fotógrafa, sino como artista visual que habita y transforma la imagen. Investigo y exploro técnicas que considero adecuadas para expresar cada concepto, trabajando hoy en el cruce entre fotografía experimental, textiles y memoria.

Utilizo cada técnica de un modo particular para desarrollar los conceptos de mis proyectos, lo que vuelve mi obra distintiva.

También me caracteriza la capacidad de generar una conexión profunda con el espectador, abordando temas como la migración, la identidad y lo femenino, que tocan la fibra íntima de muchas personas, especialmente en este país tan ligado a la migración italiana.

Si comenzaras de nuevo, ¿Qué harías diferente?

Si comenzara de nuevo, no haría nada diferente. Valoro mucho mi recorrido: cada decisión que tomé me trajo hasta aquí y hace que hoy esté en este lugar. Estoy conforme con mi camino, lo volvería a recorrer de igual manera, porque cada etapa fue necesaria para mi obra y para mí.

@luciacalabrino.pintura

[email protected]

por CONTENTNOTICIAS