Más que volar, conectar: el modo Colunga para la aviación argentina

Desde piloto hasta consultor aeronáutico, Carlos Colunga acumula una trayectoria poco común en el mercado argentino. Con experiencia al frente de compañías como MacAir Jet y la creación de Avian Líneas Aéreas, aplica ahora su conocimiento técnico y estratégico para modelar operaciones y ayudar a organizaciones a volar con estándares internacionales. Él lo resume así: “La aviación ya no es lujo: puede ser infraestructura”.

Noticias: Usted comenzó su carrera como piloto y luego pasó a liderar empresas aeronáuticas de gran tamaño. ¿Qué valores y aprendizajes de su etapa inicial siguen presentes hoy en su rol de consultor?

Carlos Colunga: Como piloto aprendí visión 360º, gestión de riesgos calibrada, liderazgo de comando y obsesión por la data y mejora continua. Ahora, como consultor, aplico esos mismos valores: no evalúo solo números, también cadenas de seguridad y eficiencia. Ser calmado ante la crisis, seguir el protocolo y aprender de cada falla para no repetirla. Esos son los rasgos que perduran.

N: Durante más de tres décadas estuvo ligado al mundo de la aviación ejecutiva y luego a la comercial. ¿Cómo definiría su estilo de liderazgo y de qué forma se ha ido transformando a lo largo de los años?

C.C.: Mis primeros años fueron de aviación ejecutiva: muy rigidos en proceso, estandares altos y con MacairJet lo logramos. Luego, en comercial pasé a liderar sistemas enteros delegando, y conectando la visión con los resultados. Hoy, como consultor, mi rol es facilitar esa transformación: ser el vínculo entre la operación técnica, la junta directiva y el mercado.

N: Uno de los hitos de su trayectoria fue al frente de MacAir Jet y luego de Avian Líneas Aéreas. ¿Cuál fue el proyecto de mayor orgullo para usted y por qué?

C.C.: Mi mayor orgullo es la visión de conectividad regional que impulsamos con Avian: rutas como Córdoba-San Juan, Rosario-Mendoza, no solo Buenos Aires al resto. Para eso compramos ATR 72-600. Aunque la red no se consolidó por factores externos, fue una demostración de lo que la aviación puede ser: una infraestructura que integra a todo un país.

N: Más allá de resultados operativos o financieros, ¿qué significa para usted “éxito” en el sector aeronáutico? ¿Cómo lo mide y cómo lo vive personalmente?

C.C.: Para mí, el éxito es impacto: vuelos sanitarios, carga crítica, conectividad que salva vidas o genera competitividad. No solo pasajeros transportados. Vivirlo es saber que los estándares que aplicamos hoy permiten que una logística médica o un envío de alta prioridad realmente funcione.

N: Hay poca gente que combine experiencia técnica en vuelo, gestión ejecutiva y visión empresarial. ¿Cómo cree que esa combinación lo distingue en la industria?

C.C.: Es raro, pero es mi ventaja. Piloto, CEO, consultor: esas tres perspectivas me permiten ver el ‘qué’ y el ‘cómo’. Puedo proponer soluciones operativas que sean estratégicas y rentables. Además, adaptamos estándares globales a Argentina. Eso me posiciona como traductor entre seguridad, economía y mercado.

N: Cuando mira hacia el futuro, ¿qué legado personal aspira dejar en la aviación argentina? ¿Y cómo cree que el país deberá evolucionar para alcanzarlo?

C.C.: Aspiro a que la aviación argentina sea una malla, no sólo conexiones a Buenos Aires. Sueño con una red nacional interconectada que transporte personas, carga crítica, servicios esenciales. Para eso, el país debe modernizar su infraestructura, facilitar las regulaciones y ver la aviación como oportunidad de desarrollo, no solo como nicho.

N: Por último, ¿qué consejo le daría a un profesional joven que entra hoy en el mundo aeronáutico y aspira a liderar como usted?

C.C.: Le aconsejaría que vea la aviación como una oportunidad, no solo como una profesión. Principalmente, que invierta en formación internacional, adopte disciplina operativa y aprenda a ejercer su lideraz­go con humildad. Para mí hay tres conceptos que se tienen que convertir en convicciones: tener visión empresarial, mantener estándares globales y no alejarse de una disciplina tipo checklist. Con eso podrá pasar de profesional a líder, sin lugar a dudas.