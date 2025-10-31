El triunfo de Karina: avanza "El Jefe"

En la previa a las elecciones, los enemigos internos de Karina Milei se aferraban a una esperanza: un fracaso electoral que golpeara a la responsable del armado, alguien que había insistido en tener candidatos libertarios en las 24 provincias frente a la tesis del asesor presidencial que prefería cerrar alianzas con gobernadores afines.

Con los resultados del domingo 26 sobre la mesa, la secretaria general se siente artifice del triunfo de su hermano. Y lo va a hacer valer. “Avanza El Jefe: el triunfo de Karina” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Te contamos su plan para Adorni en el Ejecutivo y para Santiago Caputo, despojado de cajas. También la operación subterránea de los Menem, del lado victorioso del Gobierno y la pulseada que se viene entre Pareja y Santilli por la gobernación de Buenos Aires.

También en la tapa de esta semana, la interna sin fin del peronismo: la sorpresa de Kicillof, el curioso festejo de Cristina y el rol de los intendentes.

En materia de celebridades, la fórmula amorosa imbatible que une a futbolistas y cantantes. Y los negocios de los cocineros jurados con la ayudita de su protagonismo en Masterchef.