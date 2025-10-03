Friday 3 de October, 2025
La tapa de NOTICIAS: La historia negra de Espert

Noticias expone los vínculos de Espert con "Fred" Machado. Además, la revancha de Macri y la cumbre en Olivos, más tendencias de cine y moda.

Tapa de NOTICIAS | Foto:CEDOC

La nueva edición de Noticias llega con una portada explosiva: “La historia negra de Espert”. La investigación revela la trama oculta detrás del crecimiento patrimonial del economista y sus vínculos con el empresario aeronáutico Fred Machado, acusado en EE. UU. por fraude y narcotráfico. Un entramado narco-financiero, vuelos privados, transferencias sospechosas y bienes no declarados que configuran una verdadera “bomba de tiempo electoral”.

En paralelo, la interna oficialista tras la “cumbre en Olivos” y la revancha política de Mauricio Macri, mientras examina el rol estratégico del Banco Central en el actual escenario económico.

Además, una ola de reestrenos de cine que apela a la nostalgia y las tendencias de moda que anticipan el verano. 

