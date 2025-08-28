El hombre que puede hundir a Milei: Spagnuolo confidencial

Spagnuolo confidencial: El hombre que puede hundir a Milei.

Recluido en su casa de Pilar, el funcionario echado por el "Coimagate" pasa sus días en estado de shock y con pocos momentos de lucidez. Teme por su vida. Las presiones son cruzadas: del Gobierno para silenciarlo y de la justicia para que hable. Los emisarios de Milei. Su hermana único sostén.

Además: fórmula Pergolini. Cash y redes . El éxito en facturación y contenido viral, pero el canal le reclama más rating .

Hollywood sports: el nuevo negocio global

Mankeeping: las mujeres terapeutas de sus parejas.

por R.N.