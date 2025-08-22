El escándalo de los audios de las coimas estalló en el peor momento para el Gobierno: en plena campaña electoral y cuando la Cámara de Diputados rechazaba el veto oficial a la ley de emergencia en discapacidad. Porque mientras la Casa Rosada impulsaba recortes para este sector, el ahora ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, acusaba a Karina Milei de quedarse con un retorno de US$ 800.000 mensuales en la contratación de laboratorios farmacéuticos. Y lo peor fue que el dato no provino de la oposición sino del riñón del Gobierno, del amigo y ex abogado de Milei.

En NOTICIAS de esta semana, te vamos a contar Karina Milei: La Cajera. Cómo este episodio que salió a la luz confirma el rol de la hermana del presidente como recaudadora blue. Ella también fue intermediaria en el caso Libra, en la venta de candidaturas y en el pedido de diezmos en el PAMI, según denunciaron los mismos damnificados. Todos en el Gobierno saben que la dependencia de Milei con su hermana menor es total y que, incluso, él contó en varias oportunidades que ella le manejaba las finanzas.

El impacto de este escándalo logró también un evento que hace tantos meses que no sucedia que se podría calificar casi como inédito: suspendió momentáneamente la interna entre Santiago Caputo y la hermana presidencial. En la cúpula de varios medios corrió la versión de que funcionarios muy cercanos al estratega llamaron para evitar que se publicara la noticia.

También te vamos a contar Los secretos del Señor Fentanilo, que es otro de los temas gravísisimos que sobrevuela la campaña electoral. Informes periciales revelaron que cerca del empresario y dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, ocurrieron extraños episodios, como documentos robados e incendios dudosos en uno de los laboratorios que trabajaban para él. La Justicia lo investiga y acaba de ordenar su detención.

Qué es el phubbing, la moda de mirar el celular mientras estamos conversando con otra persona, lo que genera una sensación de rechazo y de desconexión.

También, Cholucracia, famosos y bizarros que saltaron del streaming a la política e integran las listas de candidatos para las próximas elecciones.