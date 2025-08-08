Alberto Cormillot: el secreto de la vitalidad

Hablando de edad, dicen que los 80 son los nuevos 60. Es una generación de adultos mayores que desafía las viejas leyes de la biología y el prejuicio social, manteniéndose activa, creativa y, sobre todo, inspiradora. En la Argentina, nadie como él encarna esta tendencia global. Por eso el personaje de tapa de NOTICIAS de esta semana es Alberto Cormillot bajo el título “El secreto de la vitalidad”.

A punto de cumplir 87 años, el médico especialista en nutrición sigue sumando actividades a su agitada agenda. La última: acrobacias en un circo.

En diálogo con NOTICIAS, Cormillot cuenta su plan de alimentación saludable, actividad física y lo que hay que hacer para aspirar a una vejez con bienestar y , por qué no, centenaria.

Además en la portada de esta semana, Guillermo Francos, el interventor oficial. La trastienda de su rol pacificador entre Karina Milei y Santiago Caputo.

El éxito masivo de la ciencia por streaming y los efectos inesperados del boom marino. Y viajar solos, guía y recomendaciones para quienes – cada vez más- optan por hacer turismo en solitario.