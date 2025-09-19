La tapa de NOTICIAS: El rey está desnudo

La frase remite al popular cuento de Hans Christian Andersen, “El traje nuevo del emperador”, cuando un niño grita la verdad que nadie se animaba a decirle al señor poderoso que estaba convencido de lucir un traje invisible. “El rey está desnudo”, grita el chico y la verdad aflora en toda su crudeza. Ese es el título de NOTICIAS de esta semana. Llegó tarde la operación oficial para mostrar a un Presidente moderado tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires y la inminencia de las elecciones nacionales.

Con el Congreso en contra y la economía tambaleante se acelera la crisis interna: Karina versus el ministro de economía Luis Caputo; los hermanos gobernantes enfrentados por los Menem y Santiago Caputo, el asesor estrella, en retirada. Te contamos cómo se vive en el círculo más cerrado del poder este momento, sin dudas el peor de la gestión libertaria, frente a sus propios errores, el oportunismo opositor y lo más grave, un cambio notable del humor social.

También en la portada de esta semana: Andis, historias de ajuste y corrupción. Denuncias en discapacidad, burocracia y familias que siguen a la deriva.

La familia Badía contraTinelli en un juicio por una vieja deuda. Y una moda para celebrar: las fiestas sobrias. De día y sin excesos también hay diversión.

por R.N.