La crisis desatada en el oficialismo por la difusión de audios que comprometen a funcionarios y llegan a Karina Milei, las medidas desacertadas para manejar el control de daños, los primeros cimbronazos en la economía, todo generó una tormenta perfecta: Días de psicosis, escenas increíbles de la intimidad presidencial, es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

El texto de Juan Luis González narra las estrategias paranoicas que el Presidente acumula para evitar un atentado, porque está convencido de que quieren matarlo. Cómo lo convenció Lilia Lemoine -a quien su ex compañera de militancia, Marcela Pagano señaló como paciente psiquiátrica- de la existencia de un complot ruso-venezolano detrás de los audios filtrados; teoría que convirtió en denuncia la ministra Patricia Bullrich. También está el ataque de furia en el que Milei pidió a gritos que metan presos a periodistas. Más esoterismo, las polémicas por el show de Fátima Florez en Las Vegas promocionado con la presencia del Presidente argentino. Y el diálogo tranquilizador que Milei dice haber tenido con Dios en las peores horas de su gobierno.

Además en la portada de esta edición: el “caso fentanilo” que llegó a la OMS con una alerta por el riesgo de exportación y venta en el mercado negro de la droga contaminada.

Y en otro orden de cosas, el regreso triunfal del thriller político en cine y streaming. Y una excentricidad de moda: los chupetes para adultos como tendencia antiestrés.