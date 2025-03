La vuelta de Yuyito: la novia de Javier Milei amenazó con demandar a los que la critican

En el ciclo Mujeres Argentinas de El Trece, la panelista Virginia Gallardo reveló que la conductora Amalia "Yuyito" González regresará a la pantalla de Ciudad Magazine. La novia del presidente Javier Milei volverá con "Empezar el día", un programa en el que tuvo al mandatario libertario de invitado antes y durante el vínculo sentimental.

El ciclo conducido por la ex vedette debutó en la emisora en octubre de 2023 y estuvo al aire hasta diciembre del año pasado. Al cerrar esa primera temporada, circularon algunas versiones respecto al futuro laboral de González, motivo por el cual, desde la TV Pública emitieron un comunicado desmintiendo su llegada a dicha señal.



“Desde Televisión Pública queremos comunicar que en ningún momento se mantuvo contacto con la conductora Amalia González ni con su producción con el objeto de sumarla a la grilla de programación del canal”, expresaron desde el medio estatal y aclararon: “Creemos que Amalia González en una gran profesional con una destacada trayectoria que la ha convertido en una referente de la televisión. Sería sin dudas un honor poder contar con su prestigio en una pantalla como la de Televisión Pública; sin embargo, reiteramos, no ha habido contacto alguno y los rumores que circularon son infundados”.

El inminente regreso a la señal de cable que la recibió como conductora de la media mañana, fue motivo para que la presentadora de 64 años converse con el ciclo “El runrún del espectáculo” de Crónica. En el reportaje televisivo, la actriz contó que no le da importancia a los comentarios negativos y los consideró como “chisme de peluquería”.



Sin embargo, en el ciclo streaming “Bondi Live”, el periodista de espectáculo Ángel de Brito comentó: “Hablé con Amalia, le pregunté por las críticas y me dijo que por primera vez en su carrera va a demandar a conductores, panelistas y periodistas que estuvieron diciendo mentiras, inventando cosas sobre ella, no por las opiniones sino por algunos términos puntuales, algunos insultos que recibió”.

El conductor de LAM, utilizando un audio que le envió la recordada artista del ciclo ochentero “Las gatitas de Porcel”, difundió: “Sinceramente, no hago foco en las críticas, no sé de qué se tratarán, no tengo la menor idea. Pero sí este año tomé la decisión de manejarme con un abogado prestigioso que se va a ocupar de todas estas críticas injustas a las que me vienen sometiendo con acoso desde hace un año. Lamentablemente, lo tengo que cursar, por otro lado”. Algunos estiman que los señalados por González son Yanina Latorre, Viviana Canosa y Baby Etchecopar, entre otros.