El chat libertario en el que Martín Menem pidió “dientes apretados en todo momento”

“Esta mañana, a las 8:05 de la mañana, en el chat colectivo de los diputados de La Libertad Avanza, aparece la diputada Márquez”, informó Mauro Federico en su ciclo radial Wake up de Delta 90.3 y leyó: “Como hablamos ayer en la reunión de bloques, les pedimos a todos que no salgan durante la sesión. Cariños y a disposición de cada uno”.

El pedido realizado por la legisladora, en el chat de LLA, no fue lo único difundido en el programa de radio. Federico continuó con un mensaje del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que presionó a los parlamentarios del bloque mileista para que estén presentes en los debates promulgados en el recinto.



“Ahí aparece un personaje que no debería aparecer”, anticipó el conductor y explicó: ¿Por qué no debería aparecer? Porque no es integrante del bloque de diputados. Es el presidente de la Cámara". “Es la sesión más importante de los últimos 20 años. Van a ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. Los quiero. Son un equipazo”, finalizó la lectura Federico.

Luego de los chats, el periodista difundió un audio que el mismo Menem grabó: “Pero los quiero gritándome. A los gritos. Puteando. Nada de algo pacífico”. En conclusión, Mauro Federico se pregunta:”Entrarán los barras al recinto. Será la sesión”.

La difusión de los chats y el audio tuvo su repercusión en el recinto. La diputada libertaria Marcela Pagano, profundamente enemistada con el presidente de la Cámara Baja, usó un megáfono en plena sesión y acusó a Menem de fascista. “Está haciendo un exceso de sus facultades", advirtió la periodista y pidiendo a su par de la Izquierda, Valentina Biasi, que difunda el audio, lanzó: “Interrumpir a un orador es de fascista”.

Toda la secuencia ocurrió en la sesión que debate el DNU firmado por Javier Milei, donde se busca avanzar por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi. Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación", señaló Pagano, interrumpiendo la palabra a la diputada mendocina Lourdes Arrieta, y sostuvo: "Si usted me puede dar explicaciones a mi y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de juicio político y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones".

"Yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de juicio político tiene validez. Si usted considera que no, póngalo y sujete a la acotación al pleno, porque tiene la posibilidad de revocarle las facultades que usted se atribuye", advirtió Pagano, con megáfono en mano y cerró: "Usted está haciendo un exceso del uso de sus facultades. No me calle, porque interrumpir al orador es de fascista",

Más allá de la filtración de los chats, un tema en el que la diputada Pagano fue señalada en otras oportunidades. El Gobierno alcanzó el quórum con el respaldo de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, para abrir una sesión especial en Diputados, a horas de una nueva movilización en las inmediaciones del Congreso.En tanto, como la propuesta valida un DNU y se consiguió un dictamen de último momento, el oficialismo sólo necesita mayoría simple de una de las Cámaras para aprobar una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).