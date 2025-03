Milei vs Lali: la polémica por las declaraciones de su hermana y Pedro Rosemblat

En el programa streaming "Patria y familia"de la plataforma Luzu TV, Ana Esposito, hermana de la cantante Lali Esposito y Juli Castro se refirieron a la idea de atentar contra el presidente de la Nación, Javier Milei."Yo te voy a defender lo indefendible. Vos poder matar al presidente que yo te voy a defender", señaló la hija de la bailarina Momi Giardina al aire, en una mesa integrada con Cami Mayan, Lucas Spadafora y Fede Popgold.

“¿Justo ahí te tenías que meter?”, acotó Fede Popgold, intentando dejar el tema de lado. Pero lejos de dejarlo pasar, Espósito sostuvo: "¿Vos querés matar al presidente? Anda yendo que yo te banco. ¿Querés una bolsa negra?". Dándose cuenta del desubicado comentario, nuevamente, Popglod intervino para disuadir la declaración. “Al presidente del club de fans… de otra cosa estamos hablando”, explicó para intentar bajar un cambio.

“Son una manga de pelotudos que no se bañan, no son irónicos. El boludo de Occhiato es un nabo que salió de Combate y les da aire a estos pibes. Si yo veo un pibe está sentado viendo LUZU me pregunto que hice mal … Vez la foto y ya emana olor…”, expresó Tomás Dente como invitado en el ciclo de Esteban Trebuq en La Nación+.

“Es el alter ego de Lali porque piensan las dos de la misma manera, con la diferencia de que tiene la impunidad de no ser tan conocida”, detalló el conductor de Entrometidos, refiriéndose a Ana Esposito, y continuó: "La otra se resguarda un poquito más, la otra le tira mensajes indirectos al presidente mediante las canciones de mierda que hace”. “Está, la mamá, el novio de Lali, piensan que Lali es Madonna. Pero Lali se sube a un bondi en Washington y la gente le va a tirar monedas porque no la conoce”, descargó Dente.

Inmediatamente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X, subió el video con el fragmento controversial emitido por Luzu TV. Junto al polémico audiovisual, el portavoz de Casa Rosada, sintéticamente, escribió: “¿?”. De esta manera , el funcionario aportó con un breve tuit a la difusión de la polémica.

Pero la secuencia en LUZU Tv no fue la única manifestación streaming del entorno de Lali en relación a su disputa con Javier Milei. En un reportaje, el periodista Pedro Rosemblat, novio de la artista, conversó sobre el tema con el conductor Alejandro Fantino , reconocido por su simpatía con el líder libertario.

“En lugares como Argentina, una artista como Lali tiene casi tanto poder como un presidente o más. LeBron James casi lo puso de rodillas a Trump con su rodilla al piso como símbolo de protesta”, dijo Fantino y aclaró: “Milei te puede ladrar, te puede decir Lali Deposito, Maria BCRA, Pedro tanto, Alejandro Forrino, lo que vos quieras. Pero, yo te lo digo por conocimiento de causa de él, que no te va a ser nunca lo que hicieron algunos gobiernos peronistas”.

“¿Qué?”, preguntó Rosemblat sobre la apreciación. “Mandarte la AFIP y clavarte un penal tributario, no te lo va a hacer”, explicó el referente de la plataforma Neura. La pareja de Lali, coincidiendo con el planteo de Fantino sobre los gobiernos anteriores, reflexionó: “Tampoco creo, que por más que una artista que tenga tanto poder como un presidente, habilite a un presidente a cruzar públicamente a esa persona porque lo critican”.

En una cuestión de horas, el tópico que recorre a la Cantante de "Disciplina" con el líder de La Libertad Avanza sigue viralizandose en las redes sociales. Estableciendo la disputa entre las dos figuras en un clásico de los medios.