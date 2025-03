Constelación con caballos: cómo es la “sanación” que eligen las celebridades 

La secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, habría realizado algunos contactos para averiguar sobre una terapia alternativa que se lleva a cabo en la provincia cuyana y es tendencia entre las celebridades, según el portal MDZ online. La constelación con caballos es una práctica que, se presume, suele ser útil para abordar una amplia gama de problemas emocionales, desde la ansiedad hasta la depresión.

“La principal diferencia es que los caballos no juzgan. Ellos perciben la energía de las personas de una manera única”, explicó Ana Laura Cordero, especialista en constelación con caballos y directora del centro Luz Aura al medio mendocino y añadió: “Lo primero que hace el caballo es olfatear a la persona para entender qué energía trae consigo. Luego, comienza a comportarse de manera más consciente, respondiendo a las vibraciones que percibe”.



Los especialistas que practican esta terapia alternativa describen el procedimiento en el que una persona entra en contacto con el caballo durante la sesión. En ese momento, el animal comienza a comportarse de manera muy diferente a como lo haría en su entorno habitual. De esta manera, el mamífero al estar en su estado natural, se convierte en un terapeuta instintivo que ayuda a las personas a sanar.

La dirigente de La Libertad Avanza no fue la única referencia sobre esta actividad. Hace una semana, la modelo Charlotte Caniggia, acompañada por su círculo íntimo y su hermano mellizo Alex Caniggia, visitó la provincia decidió realizar una terapia de constelación asistida por caballos. “Ayer vivimos una constelación asistida por caballos. Una experiencia inolvidable que quiero recomendarles totalmente”, expresó la mediática en su cuenta de Instagram. La misma mostró en varios videos el proceso que vivió en el campo rodeado de los equinos.



“Lo que sentimos en esta experiencia no se puede describir en imágenes ni palabras. Gracias, gracias, gracias por tanto amor”, transmitió la influencer de 32 años. En las imágenes compartidas, Caniggia aparece meditando en el campo junto a un grupo personas. Otra modelo que tuvo hace algunos años una experiencia similar fue Andrea Ghidone. La bailarina uruguaya en un reportaje confesó: “Es un amor profundo: los perros más allá de darme alegría, me dan compañía y los caballos una cosa más profunda y reflexiva. Hay una terapia que es de constelaciones familiares con caballos y me gusta más que con humanos”.

Hace pocas décadas atrás, el alemán Bert Hellinger descubrió ciertas leyes que rigen los sistemas familiares y las llamo “Órdenes del Amor”, con esto explica que “con amor, solo con amor, no basta. Tiene que estar en orden”. "Los caballos tienen un campo magnético de aproximadamente 20 metros; su corazón late cómo cuando los humanos están felices. El sólo hecho de pararnos cerca de un caballo y abrir a su fuerza y magnetismo, produce un efecto sumamente terapéutico", detalló Vanesa Torres, coach de sanación transgeneracional y terapeuta holística.

La licenciada sobre el método utilizado, aclaró: "Es una terapia donde quienes representan los roles no son otras personas u objetos, sino los caballos. Cuando una persona tiene un problema que quiere trabajar, se genera un campo mórfico donde confluyen energías que ahora conocemos gracias a la cuántica. Los caballos, que son tan perceptivos por naturaleza, saben captar esas energías y las muestran gestualmente".