Qué son los desinfluencers 

“Se está imponiendo un formato diferente de tendencia viral, donde estos creadores dan consejos sobre qué productos no valen la pena o no hay que comprar. Hablan sobre el valor del producto justificado o no, si son sustentables, si se pueden conseguir más baratos o si otros productos consiguen el mismo efecto a menor precio”, describió Mariela Mociulsky, CEO y fundadora de Trendsity, a NOTICIAS.

Desde la llegada de las redes sociales se revoluciono el mercado publicitario de las marcas. Tanto en Instagram como en TikTok, se desarrolló la llamada cultura del haul. El concepto es un tipo específico de contenido que se originó en YouTube en el que un usuario influencer muestra sus últimas compras, generalmente de ropa o artículos de consumo personal, a sus seguidores.

Sin embargo, desde hace unos años también se originó la otra cara de la moneda en las mismas redes virtuales. Los llamados “Desinfluencers” son un movimiento que creció desde 2023 y que rechaza la cultura tradicional de los influencers. Los sujetos que adhieren a esta tendencia han explotado en TikTok con el hashtag #deinfluencing, acumulando más de mil millones de visitas.

“Cuando empecé a ver más anuncios en mi muro de TikTok, pensé en todo lo que había comprado en los últimos años gracias a las reseñas de los influencers”, afirmó Diana Wiebe, una de las más prestigiosas desinfluencer a BBC Mundo y añadió: “De repente me di cuenta de que todo era publicidad, desde contenido promocional pagado hasta creadores que compartían sus compras”.

La compra consciente es el término que aboga el movimiento virtual, si bien no existe la necesidad de entrometerse en los hábitos de consumo de otras personas, el contenido analiza los productos de manera crítica basándose en señalamientos evaluatorios de beneficios y conveniencia. "Toqué fondo cuando compré un par de botas que costaban más que mi alquiler, aunque sabía que no podía pagarlas”, destacó la usuaria Christina Mychaskiw en el informe del medio británico.



“Es difícil determinar si el movimiento de “desinfluencerización” está afectando a las marcas. Sabemos qué gigantes en línea como Asos, Boohoo y Pretty Little Thing han luchado con la caída de la demanda y los cambios en los hábitos de los consumidores en los últimos años. Sin embargo, no olvidemos que muchos muros todavía están inundados de influencers. En 2023, se estimó que la industria global del marketing de influencers valía US$21.100 millones, más del doble de su tamaño en 2019”, destacó la periodista británica Megan Lawton.

Aja Barber, editora de la revista Elle y autora del libro “Consumido: sobre el colonialismo, el cambio climático, el consumismo y la necesidad de un cambio colectivo”; cree que el movimiento de desinfluencia es útil y que todos lo deben desempeñar. “En las redes sociales, un empleado de correos se puso en contacto conmigo y me dijo que había entregado un paquete del minorista de moda rápida en línea Shein en una casa 17 veces en un mes”, comentó la especialista.

En una investigación de mercado se concluyó que en todo el mundo se producen más de 100.000 millones de prendas de vestir, y más de la mitad acaba en vertederos en un plazo de 12 meses. A menudo, la ropa que no se usa se exporta a países africanos, donde se desecha hasta el 40% en lugar de revenderla, lo que, según las organizaciones benéficas, ha contribuido a la contaminación del agua, generando riesgos para la salud.