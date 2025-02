Día de los Enamorados: experiencias para vivir San Valentín a través de los sabores y los sentidos

Este año, el Día de San Valentín, cae un día viernes, perfecto para iniciar el fin de semana con un poco de romance. Las opciones para esta fecha especial abundan y, entre la gran variedad de alternativas, elegir qué hacer puede resultar complicado. Para ayudar a resolver la incógnita de cómo festejar en pareja se recomiendan las mejores propuestas para salir de la rutina.

Por ese motivo, el Día de los Enamorados es la ocasión perfecta para disfrutar de experiencias gastronómicas inolvidables. Los restaurantes más exclusivos de la ciudad y alrededores presentan propuestas que combinan creatividad, romance y detalles especiales para hacer de la velada un momento único. Desde cenas íntimas hasta opciones para celebrar en casa, cada experiencia está diseñada para enamorar a través de los sabores.

Lima Cocina Nikkei: amor fusionado

Bajo el lema “Love is Love”, Lima Cocina Nikkei invita a disfrutar de una cena de 7 pasos que fusiona la tradición peruana y japonesa. El menú incluye delicias como el Tiradito Sake Passion, Nigiri Trufado y el postre estrella Volcán Lima, acompañado de un vino Araucana Malbec Rosé y una caja de bombones artesanales de obsequio. Valor: $170.000 por pareja (incluye bebidas sin alcohol).

También se puede elegir la Opción Delivery & Take Away con Limakis x30, Ebiwan y regalos como bombones y una lista de Spotify romántica. Precio: $95.000 (15% OFF en Take Away, 10% OFF en Delivery vía MásDelivery).Reservas y pedidos ingresando en: limaestilonikkei.com

Dirección: Rodríguez Peña 1967, Recoleta, CABA; Av. Cnel. Escalada 1200, Pacheco, Partido de Tigre; y Los Crisantemos 392, Del Viso, Partido de Pilar.



HAN: el sabor asiático para festejar

El nuevo restaurante coreano, ubicado en Vera 966, Ciudad de Buenos Aires, ofrece una experiencia de fine dining, a cargo del chef Pablo Park, ofrece una propuesta gastronómica enfocada en la creatividad de sus técnicas y estilo de cocina. La propuesta es un menú degustación de 10 tiempos, compuesto por entre 18 y 20 platos diseñados para despertar los sentidos. La magia radica en el misterio: cada paso se mantiene en secreto, desafiando las expectativas y potenciando el placer de lo desconocido.

En un entorno cuidadosamente diseñado, ofrece una experiencia que va más allá de lo convencional, destacando la innovación en cada detalle. Un encuentro donde el amor se expresa en cada detalle, en cada textura, en cada sabor. Valor por persona: $250.000 con el maridaje incluido. Reserva vía WhatsApp: +54911 2250-4459 o ingresando en han.meitre.com

Dirección: Vera 966, Villa Crespo, CABA



Antro: experiencia gastronómica vanguardista

Para los paladares más audaces, Antro, Cocina en Cueva, presenta un menú de 15 pasos, un verdadero viaje sensorial donde cada plato está diseñado para sorprender. Entre las creaciones destacan el Sashimi de trucha con emulsiones exóticas, el Wagyu con trufaen una presentación innovadora y la Anguila kabayaki con toques ahumados. El maridaje ha sido cuidadosamente seleccionado, incluyendo vinos de alta gama y cócteles de autor que resaltan cada bocado. La noche culmina con una Mesa Dulce Enamorada, una selección de postres artísticos y bombones dedicados, elaborados con chocolates de origen y rellenos de sabores inesperados.

En este espacio gastronómico, ubicado en Gurruchaga 1145 barrio de Villa Crespo, se obsequiarán chocolates artesanales y una hoja en blanco para que cada uno se dedique el día con mucho amor. Valor: $200.000 por persona (incluye maridaje y obsequios exclusivos para la ocasión). Reserva anticipada recomendada debido a la capacidad limitada del restaurante. Reservas vía WhatsApp: +5491124847158 o ingresando en antro.meitre.com

Dirección: Gurruchaga 1145, Villa Crespo, CABA



BIS: una cena para celebrar el amor

En el corazón de Recoleta, escondido en el encantador Pasaje del Correo, BIS ofrece una propuesta especial para celebrar San Valentín. Propiedad de Gonzalo Aramburu, dueño del restaurante Aramburu que posee dos estrellas de la guía Michelin, el restaurante invita a los comensales a disfrutar de una velada íntima con platos que combinan técnica, sabor y un maridaje excepcional.

La experiencia comienza con una selección de snacks que incluyen un fresco ceviche de langostinos y vieiras. Luego, los comensales podrán elegir entre dos entradas: el clásico tartar de BIS, un plato que refleja la esencia del restaurante, o una propuesta más audaz con ostras y fresas. Para el plato principal, las opciones invitan a recorrer distintos matices de la cocina de BIS. Por un lado, un ojo de bife madurado a la leña, servido con boniato y hongos cardo. Por otro, los agnolotis del plin rellenos de stracciatella, con olivas y tomate reliquia. El cierre de la cena está pensado para los amantes de los sabores dulces: un postre que combina chocolate blanco, frambuesas y rosas.

El menú cuenta con un maridaje de vinos de la bodega Catena Zapata. La propuesta de San Valentín en BIS tiene un valor de $90.000 por persona e invita a compartir una noche única en un espacio que equilibra la sofisticación con la calidez de su cocina. Reservas vía WhatsApp: +54911 2328-3664 o ingresando en bis-bistro.meitre.com.

Dirección: Vicente López 1661 Local 12, Recoleta, CABA



El Mercado del Faena Hotel Buenos Aires: una velada especial



El Mercado del Faena Hotel Buenos Aires presenta un menú especial para El Día de los Enamorados en un ambiente sofisticado. La experiencia comienza con pan de campo y manteca verde, seguido de entradas como sopa de tomate con stracciatella o crudo de langostinos con leche de tigre y kiwi.

Los principales incluyen pesca del día con puré de arvejas o pestaña de bife Angus con emulsión de puerros y chimichurri fermentado. Para el cierre, un postre de frutos rojos, chocolate, coco y mango. La propuesta se complementa con vinos de Bodega Catena Zapata y bebidas sin alcohol, café o té y petit fours. Una invitación a disfrutar de una noche especial con una cuidada selección de sabores. Precio por persona $180.000 Reservas ingresando en elmercado.meitre.com

Dirección: Martha Salotti 445, Puerto Madero, CABA



Las Violetas: la tradición de celebrar el amor

La emblemática confitería Las Violetas, con 140 años de historia en el barrio de Almagro, se prepara para celebrar este San Valentín con una propuesta que fusiona tradición y sabor argentino. El 14 de febrero, las parejas podrán disfrutar de una cena íntima que incluye platos como ravioles de boniato y bife de chorizo ahumado, maridados con bebidas premium como Lagarde Organic Malbec y espumantes. Además, el menú ofrece opciones vegetarianas.

El valor por persona es de $45.000 e incluye aperitivo, entrada, plato principal, postre, bebidas y un obsequio sorpresa. Además, para quienes prefieren celebrar en casa, Las Violetas ofrece una variedad de desayunos especiales y una selección de bombones y chocolates artesanales inspirados en el amor. Estos detalles son ideales para sorprender a esa persona especial en su día.

Las Violetas continúa siendo un símbolo de la gastronomía porteña, ofreciendo experiencias únicas que combinan su rica historia con propuestas contemporáneas para cada ocasión especial. Para más información y reservas, se puede contactar a través de WhatsApp al 11-4958-7387.

Dirección: Av. Rivadavia 3899, Almagro, CABA.



La Locanda: romance italiano para San Valentín



San Valentín es la ocasión ideal para una cena sofisticada, y La Locanda ofrece una experiencia gastronómica especial en un ambiente íntimo y elegante. Inspirada en la tradición italiana, la propuesta rinde homenaje a la pasión por la cocina y el arte de compartir. Su menú de cuatro pasos incluye opciones como Carpaccio de lomo, Lomo Wellington y Tiramisú, elaborados con ingredientes seleccionados para garantizar una experiencia culinaria memorable. Cada paso está acompañado por copas de vino especialmente elegidas para realzar los sabores.

El ambiente cálido, la iluminación tenue y el servicio atento crean el escenario perfecto para una velada romántica, evocando el encanto de las cenas italianas donde el amor y la gastronomía van de la mano. El precio por pareja es de $150.000 abonando con tarjeta y $100.000 en efectivo. Con cupos limitados, se recomienda reservar con anticipación para asegurar un lugar en esta noche especial. Reservas vía WhatsApp: +5491156249093

Dirección: José León Pagano 2697, Recoleta, CABA



Puchero: una experiencia gastronómica exclusiva para San Valentín en Villa Luro



Este 14 de febrero, Puchero y su speakeasy The Books presentan una propuesta especial para celebrar el amor. Dos opciones de menú combinan cocina porteña y coctelería de autor en un ambiente íntimo. El menú de Puchero incluye una entrada, dos principales y un postre a elección, con opciones como ojo de bife en crema de hongos, sorrentinos de boniato y malfatti de espinaca. Para el postre, afogatto de pistacho, helado vegano de chocolate o brownie con helado y salsa Nutella. La propuesta incluye una bebida sin alcohol y copa de vino por paso. Valor por pareja: $70.000.

En The Books, la experiencia incluye dos menús. El Borges ofrece langostinos crujientes, medallón de lomo con crema de trufa y cheesecake en cápsula de chocolate. El Storni, opción vegana y sin TACC, presenta portobellos rellenos, lasaña de hongos y helado de chocolate con crocante de nuez. Ambos menús incluyen dos cócteles por persona y bombones artesanales como obsequio. Tanto en Puchero como en The Books, esta propuesta gastronómica está diseñada para celebrar el amor con sabores exquisitos y una atmósfera especial. Reservas vía WhatsApp:+54911 3489-1609.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro, CABA



Charqui: una velada bajo las estrellas

En el corazón de Palermo, Charqui invita a celebrar el Día de los Enamorados con una propuesta especial en su jardín, un espacio donde la calidez y el encanto natural crean el escenario perfecto para una noche inolvidable. El menú de San Valentín inicia con un aperitivo de leber con pepinillos y mostaza casera, seguido de una entrada a elección: provoleta de cabra con bondiola casera y chutney de tomates cherrys o terrina de conejo con hojas verdes y brotes.

Como plato principal, se podrá optar por ravioles de boniato y gruyere con salsa de mascarpone y limón o bife de chorizo ahumado con salsa de hongos y papines salteados. Para el final, dos propuestas dulces: húmedo de chocolate con mousse, crema chantilly y coulis de cerezas o tarta de pastelera de pistacho con higos caramelizados. La experiencia incluye dos vasos de Vermouth Feriado, una botella de Lagarde Organic Malbec o Lagarde Chardonnay, dos bebidas sin alcohol y dos copas de espumante Lagarde Dolce Rosé. Además, cada pareja se llevará una botella de regalo para brindar

Este 14 de febrero, Charqui ofrece mucho más que una cena: una noche para recordar, entre luces tenues, aire fresco y el encanto único de su jardín. El valor por persona es de $45.000, con reservas anticipadas. Reservas vía WhatsApp: +5491166863479 o ingresando en charqui.meitre.com.

Dirección: Bonpland 2275, Palermo, CABA

CENTRO Restaurant: un San Valentín con encanto y estilo

No solo se destaca por su propuesta gastronómica, sino también por su ubicación y arquitectura. Situado en Aranguren 928, en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, CENTRO restaurant opera en la planta baja de un edificio construido en 1940, caracterizado por su estilo art déco. Vanesa Protti, arquitecta a cargo del proyecto, ha logrado combinar este estilo con toques modernos, creando un ambiente acogedor y atractivo. Desde su apertura en 2023, el restaurante ha mantenido un firme compromiso con la estacionalidad de los productos. "En CENTRO nos basamos en productos de temporada, especialmente frutas y vegetales orgánicos. Cocinar con lo que ofrece cada momento del año es una filosofía innegociable para nosotros", afirmó Fernando Golabek, chef ejecutivo.

Para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, presentan un menú especial con opciones vegetarianas como el Furai roll de puerro con fruta de estación o una propuesta bien veraniega y fresca como el ceviche de mango y jengibre con girgolas, zucchinis, maiz y leche de coco. Además del postre más destacado como lo es el merengue de remolacha, helado de frutilla y rosa mosqueta. Menú: $45 mil por persona, desde las 20hs. Reservas: 0113174-7678

Dirección: Aranguren 928, Caballito, CABA

OH' NO! LULU: noche romántica estilo Tiki

"Los tragos tiki son frutados y especiados, es una coctelería compleja que exige productos de calidad y que tiene una identidad de imagen única e impactante", apunta Ludovico De Biaggi, bar manager. Desde fines de los años 90 hubo un resurgimiento de la cultura tiki y esto impulsó un renovado interés por sus cócteles originales y exóticos. “Oh’No! Lulu” hace honor a esa tradición y sirve sus cócteles insignia en “tiki mugs” que son vasos de cerámica especiales con formas temáticas originales. Oh No! Lulu fue distiguido recientemente (mayo 2024) como uno de los "Best International Cocktail Bar" por Tales of the Cocktail.

Dos menús especiales para compartir en la noche de San Valentín. El viernes 14 de febrero, a partir de las 20 hs, el espacio propone el Menú Hawaii: $75.000 (Para compartir entre dos). Incluye una entrada: Bao de langostinos teriyaki. El Pupú platter consta de spring roll, arañita marinada ,croquetas de pollo , provoleta a la plancha con ensalada capresse y bowl de arroz salteado. El Menú Sushi: $85.000 (También para compartir entre dos) viene con una entrada de tiradito de salmón con salsa de langostinos. El Sushi Platter se ofrece con Maki roll de langostinos en tempura , Sushi Taco, Geisha de salmón Poke de atún rojo. Reservas: whatsapp 1127233357. Delivery / Take away: whatsapp 1127233357 / Rappi

Dirección: Araoz 1019, Palermo, CABA .

Mess Cocina: el toque aromático para el amor

Fuera de la capital, Mess Cocina prepara un menú especial de San Valentín maridado con buenos vinos: se comienza con tartelette de masa filo, pulpo español y chutney con Luigi Bosca Rosé; queso feta de oveja, tomates e higos, pan y manteca de flores con De Sangre White Blend; luego como plato fuerte el truchón con papines, merkén y huevo, acompañado por el Apuntes Grenache; y como postre chocolate blanco con rosas y una copa de Bohème Brut Nature. El café Nespresso Guatemala se sirve con una selección de petit fours, y la experiencia incluye servicio de agua Local. Se puede consultar por menú vegano/vegetariano.

Dirección: Los Crisantemos 392, Del Viso, Pilar

Gran Bar Danzón: el enamoramiento en una copa de vino

Desde 1998, “El Danzón” marcó una innovación en la escena gastronómica porteña: fue el primer Wine Bar de Argentina capaz de ofrecer una gran variedad de vinos por copa y revolucionó la coctelería con calidad, creatividad y una barra tan original que es literalmente inolvidable. Gran Bar Danzón está ubicado en Recoleta, en un primer piso, al que se accede a través de una escalera enigmática y suavemente perfumada. Su barra de 12 metros fue construida especialmente con bloques de cemento que tienen fibra óptica en su interior y proyectan destellos de luz.



Luis Morandi y Patricia Scheuer son los mentores de Gran Bar Danzón desde el primer día y se los ve diariamente en el lugar. A lo largo de estos primeros 25 años, referentes actuales dieron sus primeros pasos aquí: Inés de los Santos, Tato Giovannoni, Aldo Graziani, Andrés Rosberg y Ludovico De Biaggi. Un menú especial para compartir de a dos en la noche de San Valentín, que este año cae viernes. El menú incluye entrada, plato y postre, botella de vino, bebida sin alcohol y el cubierto por $140 mil. Se recomienda reservar. Disponible a partir de las 19.30 hs. La entrada para compartir entre dos puede ser burrata o ceviche. Dos platos principales

entre: ravioles, matambre o 12 piezas de sushi y un riquisimo postre para compartir entre dos que puede ser tarta de limón o volcán de chocolate.

Dirección: Libertad 1161 , Retiro, CABA

Casa Sáenz: el gusto de la naturaleza

En sus dos Casas se celebrará el día de los enamorados con una noche única y llena de magia. Para acompañar el menú especial, Ximena Sáenz y su equipo eligieron trabajar en conjunto con las chicas de Rizoma, un proyecto de velas artesanales del Valle de Traslasierra, Córdoba, que trabaja con cera de abeja pura. Cada vela es un pequeño gesto de amor, elaborada con un proceso artesanal que transforma la cera en una pieza única, sin moldes ni aditivos, pensadas para generar una luz suave y natural que las convierte en la compañía perfecta para una velada llena de charlas y risas.

El menú consistirá en un snack de higo caramelizado con queso brie y nueces servido con un trago de bienvenida de té verde, frutilla y chardonnay; una entrada de tomates reliquia, boquerones, stracciatella, alcaparras y albahaca; un principal de ojo de bife con hueso con chimichurri y salsa criolla, papas fritas kimchi y ensalada verde; y como postre un cremoso de chocolate con frambuesas, merengue y coulis de frutos rojos. La entrada, el principal y el postre están pensados para compartir. Además habrá un menú vegetariano.

Dirección: República Árabe Siria 3001, Palermo; y Echeverría 2102, Belgrano

BAJA AMÉRICA: sabor latino para los enamorados

El espacio ubicado en Nuñez, se destaca por su menú de inspiración latinoamericana a cargo del chef Antonio Bautista y una gran selección de vinos curada por el sommelier Freddy Morales, ambos mexicanos. Además hay buena coctelería y un ambiente muy especial y romántico, perfecto para esta fecha. La propuesta de San Valentín consiste en un menú de cuatro pasos: crocante de arroz, tartare de res y huacatay y gel de sake; kinilaw de pesca del día, durazno pelón y chipotle; cordero madurado en koji con salsa 4 especias y puré de manzana; y peras chinas en vino blanco de pinot, mascarpone y avellana.

Dirección: O’Higgins 3424, Nuñez, CABA

por R.N.