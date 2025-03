Quién es el economista surcoreano que se reunió con CFK 

“Él es un economista surcoreano destacado a nivel internacional, especializado en desarrollo económico. “Patear la escalera”, uno de sus libros emblemáticos, es justamente un análisis histórico acerca de las estrategias de desarrollo utilizadas por las actuales potencias mundiales que, paradójicamente, las cuestionan cuando son aplicadas por los países en vías de desarrollo”, posteó Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social X.

En el Instituto Patria, la exmandataria se reunió con el economista surcoreano Ha-Joon Chang, quien se encuentra de visita en el país. “Disfruté especialmente la visión compartida sobre el verdadero rol de los “Jefferson” y los “Hamilton” como autores del modelo de crecimiento y desarrollo estadounidense. Me hizo recordar el cierre del documento “Es la economía bi monetaria, estúpido” que publicamos el 6 de septiembre del 2024”, describió la titular del Partido Justicialista a nivel nacional.



Reconocido como uno de los economistas heterodoxos más destacados del mundo, especializado en la economía del desarrollo, Ha-Joon Chang es considerado como un crítico punzante del liberalismo de mercado. Premiado con el galardón Gunnar Myrdal en 2003, el egresado la Universidad de Cambridge, donde trabaja como profesor desde 1990, influyó en el panorama internacional con su visión desarrollista al publicar su ensayo “La patada a la escalera”.

Su relato sobre la historia del desarrollo de Corea del Sur, que logró alcanzar el status de potencia exportadora en materia industrial y tecnológica, derriba mitos sobre libertad y apertura económica como fundamentales del crecimiento y desarrollo de las naciones. La verdad… un placer haber compartido tan buen momento”, reconoció Fernández de Kirchner en el cierre del mensaje.



Chang elaboró una teoría sobre la política industrial, imponiendo una vía media entre la planificación central y el libre mercado sin controles. Este trabajo teórico llevó a la elaboración de una aproximación más amplia a la economía, la que el economista denominó como “política económica institucionalista”. Esta perspectiva ubica a la historia económica y los factores sociopolíticos como el eje de la evolución de las prácticas económicas.

Esta corriente institucionalista considera que los mercados son construcciones políticas y no un orden natural que emerge espontáneamente. Por lo tanto, no es posible una despolitización de la economía con el fin de corregir las distorsiones del mercado. En su best seller, Chang plantea que la gran mayoría de los países desarrollados usaron políticas económicas intervencionistas para enriquecerse, pero después intentaron prohibir que otros países hicieran lo mismo.



Según el especialista, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ser fuertemente criticados a causa de que sus acciones son el obstáculo fundamental en la búsqueda para la reducción de pobreza mundial. Una visión fundamentalmente contraria a la propuesta por el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei.

En una visita anterior al país y en una de sus presentaciones, Ha-Joon Chang criticó a la gestión libertaria. "Me llamó la atención la calidad general de los recursos humanos. Eso me da esperanza pero también me da rabia. ¿Qué están haciendo con esta gran gente? Y de alguna manera estos brillantes recursos humanos están desperdiciados", expresó el economista asiático.