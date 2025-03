Bandido: Netflix usó el barco que alquiló Insaurralde en Marbella para una película sobre corrupción 

Antes de las últimas PASO presidenciales, la modelo Sofía Clerici subió a su cuenta de Instagram, imágenes de su estadía en Marbella junto a Martín Insaurralde. Ante sus millones de seguidores, en sus stories, la influencer difundió el viaje en un impresionante yate por las costas mediterráneas. Las fotografías vacacionales de la pareja terminó en un escándalo mediático y judicial, que culminó con la renuncia del ex intendente de Lomas de Zamora como jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Ese suceso fue el puntapié del llamado “Yategate”, que devino en una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el dirigente peronista, la conductora televisiva Jésica Cirio, ex esposa de Insaurralde, y Sofía Clerici. “Yo decidí irme por mi cumple a Marbella a ver a mi hermana y él me mandaba bastantes mensajes que yo ignoraba. Un día se apareció de la nada sin mi consentimiento y lo tuve que ver. Yo le había dicho que no viaje”, declaró la modelo tratando de desligarse de los hechos.



Más allá de lo ocurrido, la Justicia investigó el caso realizando diversas pesquisas en los distintos domicilios de los imputados. Los medios y el público local asoció la opulencia y la extravagancia de los protagonistas con la embarcación española donde se filtro las desmesuradas imágenes. "Bandido″ es el nombre del barco, que tuvo un impacto profundo en el escenario político nacional, vinculado a la corrupción desmedida y al lujo ilícito. Un estigma, en pleno mar, que fue aprovechada como locación del film “El correo”.

Originalmente conocida como “El correo belga”, el contenido es una película del género thriller, con dosis de drama y comedia negra, dirigida por el español Daniel Calparsoro y escrita por Patxi Amezcua y Alejo Flah. La cinta ibérica está protagonizada por Arón Piper, María Pedraza, Luis Tosar y Laura Sépul, y trata sobre un joven ambicioso que es reclutado dentro de una organización dedicada al blanqueo de dinero. Transportando maletines por Europa, el recluta conoce los excesos y el buen pasar de sus jefes, que lo invitan a navegar en su yate “Bandido”.



¿Coincidencia? ¿ Inspiración? Universal Pictures International Spain lanzó el primer tráiler de "El correo" a finales de 2023 y anunció que la película sería estrenada en los cines españoles el 19 de enero de 2024. La producción y el rodaje del largometraje finalizó en junio del 2023, después de seis semanas grabando por Madrid, Marbella, Bruselas, Ginebra y Hong Kong. En paralelo, el periplo del escándalo Insaurralde explotó en septiembre de ese año.

En cuanto a "Bandido", en un informe realizado por Noticias en octubre del 2023 se llegó a estimar que la contratación de la embarcación rondaría con un precio de alquiler en temporada alta, por 8 horas, en 8.400 euros. Traducidos al euro blue de ese momento del año daban como resultado la suma de 7.308.000 pesos argentinos.

Finalmente, la película con coproducción española-belga obtuvo críticas mixtas a positivas, por parte de los cronistas especializados. El film puede disfrutarse en la plataforma streaming Netflix. Por el lado de los protagonistas argentinos del escándalo, en una nota de investigación se llegó a consignar que Martín Insaurralde desembolsó 78.054,79 dólares en pasajes de avión entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, mientras que se descubrió que Clerici, era monotributista y se encontraba en la categoría más baja, aunque reside en un country de Nordelta. Hace un año, la modelo volvió a subir una foto en sus stories junto al político bonaerense.