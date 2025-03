El ex barrabrava Duka le apuntó desde la marcha a Majul y Viale

“¡Con los abuelos y abuelas EL DUKA!!!!”, mensajeó Andrés Ducatenzeiler desde su cuenta presi.duka de Instagram con más de 312 mil seguidores. Reconocido simplemente como El Duka, el influencer y ex barrabrava asistió a la marcha en protesta por los bajos salarios jubilatorios y previsionales. Por supuesto, aprovechó para grabar un video desde la Plaza de los dos Congresos.

“No hay que tenerle miedo a la gente. Acá no hay ningún barrabrava. Majul, gordo lechoso, Cristina Pérez, no le mienta a la gente. Este es el pueblo. Ciudadanos y ciudadanas, no hay barrabrava. Vengan acá”, expresó Ducatenzeiler frente a la cámara, en medio de la manifestación, y agregó: “Vengan a mirar acá, o van a esperar que a la noche le pase el informe Santiaguito. No le mientan a la ciudadanía, hermano”.



Con un pasado como dirigente del Club Atlético Independiente, en el que se llegó a enfrentarse crudamente a Julio Grondona y Mauricio Macri, Ducatenzeiler forma parte de las emisiones nocturnas llamadas “El loco y el cuerdo” por YouTube, junto al periodista Flavio Azzaro. De marcada tendencia kirchnerista y dueño de un singular estilo, El Duka suele utilizar el humor para lograr incomodar a todo el espectro político.

La protesta de jubilados y pensionados de los miércoles, que se concentran en los alrededores del Congreso para exigir una recomposición de sus haberes, estarán acompañados por organizaciones políticas, sociales y sindicales que volverán a marchar desafiando el operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad.



En esta oportunidad, un hecho anecdótico fue registrado por los noticieros. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, salió del palacio del Congreso y saludó uno por uno a los efectivos de la Policía Federal que se encontraban sobre la calle Combate de los Pozos, en la parte de atrás del edificio.

Mientras tanto, el oficialismo logró ratificar en la Cámara Baja el decreto que habilita al gobierno nacional a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los libertarios llegaron a los 129 votos afirmativos gracias al apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y los diputados que responden directamente a los gobernadores, contra los 108 negativos, proveniente del sector kirchnerista y la izquierda. En este caso, solo hubo 6 abstenciones.

por CEDOC