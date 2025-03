Rial vs. Viale: "tiene que tomar mucha leche"

El periodista Jorge Rial reavivó la tensión con su colega Jonatan Viale a través de un tuit en el que lo acusó de colgarse de su programa "Argenzuela". "Me encanta ver a @JonatanViale colgarse de todo lo que decimos en las dos #Argenzuela. Le iba a decir que tiene que tomar mucha leche para llegar a nuestro rating. Pero me acordé que ya la toma", publicó Rial en su cuenta de X (ex Twitter), en referencia irónica hacia el periodista de TN.

El cruce entre ambos comunicadores no es nuevo y se inscribe en una larga historia de enfrentamientos. Mientras Rial conduce "Argenzuela" en C5N, un programa alineado con posturas críticas hacia el gobierno de Javier Milei, Viale lidera "Pan y Circo" en Rivadavia y "¿La ves?" en TN, señal del Grupo Clarín, con una agenda editorial más bien oficialista.

El trasfondo del conflicto

Las chicanas entre Rial y Viale han escalado en el último tiempo, con constantes referencias cruzadas en sus respectivos programas. Viale ha criticado en reiteradas ocasiones el estilo de Rial, a quien suele catalogar como un "operador" del kirchnerismo. Por su parte, el exconductor de "Intrusos" no pierde oportunidad para cuestionar a Viale y remarcar su herencia periodística como hijo del recordado Mauro Viale, con quien Rial también tuvo enfrentamientos en el pasado.

El enfrentamiento entre Rial y Viale también se enmarca en la competencia histórica entre C5N y TN, los dos canales de noticias líderes, con líneas editoriales bien diferenciadas. C5N, propiedad del Grupo Indalo, ha sido un bastión del relato kirchnerista y actualmente sostiene una postura crítica hacia el gobierno de Javier Milei. En contraste, TN representa visiones más cercanas a oficialismo, aunque el Grupo Clarín y el mileísmo viven desde hace tiempo en conflicto: potenciado recientemente por la compra de Telefónica Argentina.

En este contexto, los periodistas que representan a cada una de estas cadenas suelen protagonizar cruces y debates que alimentan la polarización mediática.Y uno de los puntos centrales de la disputa es la audiencia. Aunque "Argenzuela" y "¿La ves?" en TN no compiten en franjas horarias similares (Viale hace "Pan y Circo" en radio cuando Rial está al aire en C5N), son las principales figuras de sus respectivos canales, y abanderados de la pelea por el mejor número.

por R.N.