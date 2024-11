El ex barrabrava Duka le contó a Máximo Kirchner que tenía sueños con Cristina

“Soñaba con ser novio de tu mamá”, confesó El Duka a Máximo Kirchner, que ese encontraba sentado entre el entrevistador y el conductor Flavio Azzaro, y continuó: “Mira vos serias mi hijo. Escuchá. Serias el hijo de Independiente”. Ante la sonrisa atenta de su coequiper, Andrés Ducatenzeiler arremetió con humor contra el líder del PJ bonaerense vinculando a su madre y a Racing Club (equipo del que el hijo de Néstor es hincha) en la misma propuesta. El jefe de la Cámpora solo pudo amagar a reír y negar.

El streamer Ducatenzeiler, conocido como El Duka, forma parte de las emisiones nocturnas llamadas “El loco y el cuerdo” por YouTube, en dupla con el influencer Flavio Azzaro. El expresidente de Independiente es uno de los más fieles seguidores de Cristina Kirchner en el mundo streaming.

De hecho, hace semanas, lanzó un monólogo defendiendo a la expresidenta y alentándola a volver al ruedo electoral para el año que viene. “Cristina. Juégatela toda hermana ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Cinco, diez? Sabes tus nietas que orgullosas van a estar si jugás un tiro más. A perder, jugá a perder. Me voy a presentar para perder, decí. Sabes como les va a temblar el culo, Cristina. A todos. Cuando empiecen las hordas en la calle a acompañarte”, expresó, en ese momento, El Duka en su programa streaming.

La voz apasionada del exdirigente del Rojo cayó bien en el equipo de comunicación del kirchnerismo. En tan solo cuestión de horas se había difundido en las redes sociales un spot editado con imágenes de la exvicepresidenta, de caravanas de militantes, de marchas por avenidas porteñas y vistas del Congreso. Con la descripción de “Cristina Vuelve” finalizando el video.



Es por ese motivo que no seria desconcertante reconocer la fantasia del streamer con la ex vicepresidenta de Alberto Fernandez. En aquel spot difundido por redes sociales, El Duka concluyó: “Todos los que ahora te dicen ‘Cristina ya fue, Cristina no sirve, Cristina esto, cristina lo otro…’ , son traidores y cobardes, Cristina. El mundo no lo hacen los traidores y los cobardes. Te queda una bala, la que no te mato. Úsala”