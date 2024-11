El revival de Yoma

La interna del PJ trajo a la escena pública a un histórico del peronismo que hacía tiempo había bajado el perfil. Para aquellos que siguen la conversación política a través de la red social X (ex Twitter), Jorge “El Negro” Yoma es un personaje que suele tener apariciones esporádicas. Pero en el último tiempo su popularidad volvió a pleno y no solo dispara reflexiones ácidas o chicanas desde su cuenta, también estuvo muy activo en las últimas semanas dando reportajes en radios y canales de TV y streaming. A eso se le sumaron diversas actividades a lo largo y ancho del país por los homenajes y jornadas académicas a 30 años de la reforma de la Constitución. Es decir que tuvo un año intenso y podría seguir igual de activo.

El punto más alto de su actividad política y mediática del último año llegó con la interna por la presidencia del PJ entre el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y Cristina Kirchner. Yoma, también oriundo de La Rioja, ya venía trabajando con Quintela en una demanda por una deuda de 320 millones de dólares del Gobierno nacional con la provincia, pero la candidatura del gobernador para presidir el PJ hizo que lo designara como su apoderado, y allí la demanda periodística aumentó.

A Quintela también le sirvió que sea Yoma el “vocero” de su candidatura, porque tiene trayectoria política, historia justicialista y una verborragia con tonada riojana a prueba de cualquier discusión. Además, Yoma ha conservado en los últimos años una relación respetuosa con Cristina, a quien conoce desde la década del ‘90 y con quien compartió bancada durante la reforma de la Constitución. Y también en el Congreso en los años posteriores. Es decir que es la contraparte ideal para defender a Quintela en el debate público.

“El Negro” es uno de los referentes de la década del ‘90 por tener el mismo apellido que la familia política del presidente Carlos Menem, quien estuvo casado con Zulema Yoma. En el podcast Generación 94, el propio Yoma cuenta cómo era su parentesco con aquella familia del poder. “Yo soy sobrino en segundo grado de Zulema. Somos dos ramas distintas. El papá de ella vino con mi abuelo, eran primos, vinieron juntos de Siria. Se radicaron en Nonogasta, en Chilecito. El padre de Zulema se dedicó a los cueros y mi abuelo a una bodega, e hizo los vinos Yoma. ‘El riojano que más se toma’ era la publicidad”, recordaba.

Esta cercanía con el menemismo parecía una ventaja para Yoma durante la década del ‘90, pero no siempre fue así, porque, aunque tuvo una vida política intensa, siempre le quedó el sabor amargo de no haber podido gobernar su provincia. “Yo tenía que andar explicando que no era cuñado de Menem. Es más, llegué a senador haciendo la interna a Carlos Menem, yo lo apoyaba acá pero en La Rioja teníamos nuestras diferencias porque, bueno, él como buen turco, cuando no estaba él, estaba Eduardo y cuando no estaba Eduardo, estaba su hijo. ¿Y nosotros? También queríamos jugar, hermano”, recuerda Yoma, quien desde aquellos años mantiene una relación tensa con Eduardo Menem, que fue heredada por su hijo Martín. Una salvedad: su esposa Mariel Perafan tiene una excelente relación con Susana Valente, la esposa de Eduardo Menem y madre de Martín.

“Yo armé mi propio partido, lo enfrenté al partido justicialista y durante diez años la oposición a los Menem en La Rioja era yo. Desapareció el radicalismo”, afirmó Yoma, quien hacía un doble juego. Era opositor en La Rioja y oficialista en el Senado.

Incombustible. En los últimos años, Yoma tuvo dos episodios en los que salió expulsado de sendos programas de televisión por discutir con los conductores. Primero fue en el viejo “Intratables” conducido por Santiago del Moro y en el 2023 la que lo echó fue Viviana Canosa en su ciclo de América TV. Lejos de bajar el perfil, Yoma siguió yendo a la televisión y ahora le sumó conversaciones con youtubers.

En sus redes sociales, Yoma es igual de histriónico que en la conversación mano a mano. Usa modismos riojanos como “chango” o “hermano” para sus interacciones y hasta lanza chicanas con humor. Esta última semana tuvo un cruce con el intendente de la localidad bonaerense de Pehuajó, que apoya la candidatura de Cristina Kirchner para presidir el PJ, a lo que el riojano le respondió: “Hermano, ocupate de traer de vuelta la tortuga que se te tomó el palo y dejá estos temas para los que saben. Abrazo”, escribió y cerró el mensaje con tres emojis de tortugas.

A sus 70 años, Yoma sigue activo en la vida pública, no está definido si será candidato a diputado por La Rioja el año que viene. Él preferiría que no, pero, si no queda otra, tal vez juegue una vez más.