Gabriel Solano: “¿Se pueden tolerar tres años más de Milei?”

El sábado el Partido Obrero y parte del Frente de Izquierda se verán las caras en el Parque Lezama. Es, no por casualidad, el mismo lugar que eligió Javier Milei para hacer el último acto con su militancia, a fines de septiembre. Ahora la izquierda llega con una consigna directamente vinculada al Presidente: “Fuera Milei”. En la previa de esa convocatoria, Gabriel Solano, uno de los dirigentes del espacio trotkista, critica al economista y a su gobierno.

Noticias: ¿Por qué la consigna Fuera Milei?

Gabriel Solano: El daño que está causando el ajuste de Milei tiene consecuencias irreparables para el pueblo argentino. En solo seis meses condenó a la indigencia a un millón de pibas y pibes menores de 16 años y duplicó la pobreza entre los adultos mayores. El “ajuste más importante de la humanidad”, como él lo define, lo pagó integralmente el pueblo trabajador. En cambio, las grandes empresas tienen beneficios nunca vistos. Las empresas alimenticias, por ejemplo, tuvieron un salto en su resultado neto superior al 500% cuando se compara el primer semestre del 2024 con el del año pasado. El crecimiento de los laboratorios fue del 1325%, mientras los jubilados no pueden comprar los remedios. Estamos ante una confiscación del pueblo que no tiene precedentes. Y todo esto generado por medidas estatales, como ser la devaluación, los tarifazos o los aumentos de las naftas, que tira por tierra el discurso liberatario a favor del libre mercado y la competencia.

Noticias: Milei fue electo democráticante. ¿No es pasar una frontera pedir que se vaya?

Solano: En la campaña Milei repitió hasta el cansancio que el ajuste lo pagaría la casta y no el pueblo. He hizo exactamente lo contrario. El contrato electoral lo rompió el propio Presidente con sus mentiras deliberadas. Milei no puede invocar un mandato popular que no tiene para aplicar un ajuste contra el pueblo. Dicho esto, ¿se puede tolerar 3 años más de gobierno de Milei?

Noticias: ¿Por qué en Parque Lezama?

Solano: Nos pareció oportuno asumir el desafío de ir al mismo lugar que Milei y mostrar que sin los recursos gigantescos que le da el manejo del aparato del Estado, podemos hacer un acto con mayor participación y concurrencia.

Noticias: En el 2021, cuando la mayoría se reía de Milei, vos advertías su potencial y decías que “si votabas a Milei te salía un Videla”. ¿Cómo ves aquellas advertencias con el diario del lunes?

Solano: Es cierto que nosotros advertimos antes que nadie el peligro que representaba Milei y su fuerza política. El fracaso de la democracia y la falsa promesa de que con ella “se come, se educa y se cura” permitió que un presidente y una vice negacionista lleguen al Gobierno justo cuando se cumplieron los 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín. Con el diario del lunes no solo vemos que tuvimos razón sino que ahora advertimos de peligros mayores. Porque los últimos movimientos de Milei muestran que quiere valerse de los servicios de inteligencia, de la AFIP, de la Aduana e incluso del personal diplomático para imponer un gobierno de su propia camarilla que persiga y desplace a sectores díscolos.

Noticias: Milei repite que “la izquierda es una enfermedad del alma”. ¿Cómo se para la izquierda ante estos ataques? ¿Podrán los insultos de Milei tener un correlato electoral hacia un crecimiento de la izquierda?

Solano: Milei ataca a la izquierda usando el lenguaje lumpen de los fachos. La izquierda no debe lamentarse por ello ni victimizarse sino asumir el desafío de transformarse en adversario estratégico de un gobierno reaccionario. Mientras el peronismo se divide en medio de un colaboracionismo reciente con Milei y el radicalismo y el PRO pasan mayoritariamente a la órbita del gobierno, la izquierda debe ponerse a la cabeza de la lucha. Ya existe un reconocimiento de sectores amplios de la población por nuestra actitud. Muchos trabajadores nos dicen “soy peronista, pero me gustaría tener dirigentes como ustedes”. Y le tenemos que decir la verdad: “Eso es imposible porque el peronismo como partido capitalista inevitablemente acordará con Milei”. Necesitamos construir una verdadera alternativa de izquierda que supera al peronismo y a la burocracia sindical y derrotar al gobierno libertario.