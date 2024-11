Elisa Carrió: “La adversidad me parece erótica, sensual”

Elisa "Lilita" Carrió es un icono de la política argentina. Reconocida tanto por su sólida defensa de la democracia como por su lucha contra la corrupción, logró posicionarse como referente de ética con una trayectoria marcada por la defensa de los valores republicanos y la transparencia en el ejercicio del poder.

Por eso, NOTICIAS decidió distinguirla en su aniversario número 35, dentro de un grupo de 10 mujeres homenajeadas que, con su labor, dan muestras de empoderamiento en distintas materias.

En el aniversario de NOTICIAS, celebrado en el hotel SLS de Puerto Madero, Carrió subió al escenario y recibió la distinción por parte de la editora Adriana Lorusso.

Luego, aseguró: “Lo único que sé que las mujeres estamos destinadas a ser reinas ¿Qué quiere decir ser reinas? Declararse inútil para lo que no podemos hacer y útiles para lo que queremos hacer”. Y agregó: “En esa medida yo creo que se abren caminos. No hablar tanto, no tanto discurso. En aprender de la resiliencia me toco redactar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres. Llevar a la jerarquía constitucional, redacte la norma de los tratados de Derechos Humanos y puse todas las formas contra la discriminación de la mujer y eso está todo hoy.”.

“El derecho de la civilización occidental está puesto en duda. Hay un clima de adversidad. Y a mí me encanta la adversidad, me parece erótica, me parece sensual. Como les diría, la adversidad me pone viva. Cuanto más me pegan, más me gusta. Yo que fui gorda, sucia, linda, todo. Así que les digo, benditas las mujeres”, dijo Carrió frente al micrófono ante la atenta mirada de políticos y celebridades.

Para terminar, la referente de la Coalición Cívica dijo: “A los 50 las mujeres nos caemos. Algunas se levantan, pero algunas no. Les digo a las generaciones más jóvenes, que a veces las veo vencidas, que se levanten, que se pongan hermosas, que hemos pasado todas las adversidades y que les enseñamos a nuestros hijos que el tope de la felicidad es el dolor. No hay alegría sin dolor. Como dice Heráclito ‘somos el río y el río trae dolor, trae felicidad y trae adversidad’.