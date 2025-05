Alonso y Lombardi acusan a Larreta de traidor y mal perdedor

La interna del PRO en la Ciudad de Buenos Aires se ha intensificado en las últimas semanas, con fuertes declaraciones de los candidatos a legisladores Hernán Lombardi y Laura Alonso contra el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Ambos referentes del oficialismo porteño han acusado a Larreta de traicionar al partido y de actuar en contra de los intereses del PRO, en medio de una disputa por el electorado tradicionalmente afín al macrismo.

En declaraciones radiales, Lombardi calificó a Larreta como "un mal perdedor" y lo acusó de trabajar en contra del PRO, beneficiando al kirchnerismo. "Larreta es un mal perdedor. Trabaja en contra del PRO y hoy le está haciendo un favor a Massa y a Máximo Kirchner", afirmó el actual ministro de Desarrollo Económico porteño. Además, destacó los logros de la gestión macrista en la Ciudad, como la creación de la Policía Metropolitana y la implementación de buses eléctricos, y sostuvo que "los porteños son gente inteligente que saben que somos gente que hicimos, hacemos y haremos".

Por su parte, Laura Alonso también arremetió contra Larreta, a quien calificó de "hipócrita" y "ególatra". "Horacio Rodríguez Larreta se cambió de camiseta y se fue del partido. Es un mentiroso que confesó que no le interesa ser legislador sino gobernador", expresó la ex titular de la Oficina Anticorrupción. Alonso también apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni, al afirmar que "no le interesa la Ciudad".

Estas declaraciones se enmarcan en una disputa por el electorado del corredor norte de la Ciudad, históricamente afín al PRO, que se ha intensificado con la candidatura de Larreta por el MAD. El exjefe de Gobierno ha centrado su campaña en denunciar problemas de higiene y seguridad en la Ciudad, utilizando expresiones como "hay olor a pis" para ilustrar la falta de limpieza urbana. Además, ha señalado que "hay algo mucho peor que el olor a pis: el olor a miedo", en referencia al aumento de la inseguridad.

Desde el oficialismo porteño, figuras como Jorge Macri también se han sumado a las críticas, acusando a Larreta de haber perdido el "pulso de la Ciudad" tras su fallida candidatura presidencial y de no haber procesado su derrota en las internas del PRO. En este contexto, la interna amarilla se ha convertido en una batalla abierta por el control político de la Ciudad, con acusaciones cruzadas y estrategias de campaña que reflejan la fragmentación del espacio que supo dominar la política porteña durante más de una década.

por R.N.