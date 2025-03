Diego Brancatelli pidió la renuncia de Patricia Bullrich

“#RenunciáBullrich”, fue el hashtag que Diego Brancatelli posteó en su cuenta de la red social X. El periodista, de reconocida militancia kirchnerista, acompañó el mensaje con una imagen editada en IA de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizando un delantal de cocina y con las manos manchadas de sangre.

Muchos civiles resultaron heridos durante los enfrentamientos producidos ayer en las calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la marcha por los jubilados que esta vez incluyó a barras de clubes de fútbol y militantes de partidos políticos. La represión por parte del personal policial, a cargo de Bullrich, impactó en los manifestantes que, en varios momentos, fueron grabados por cámaras de celulares.

Entre las víctimas se encuentra Pablo Grillo que resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno durante la marcha de los jubilados frente al Congreso. El reportero gráfico freelance fue operado anoche en el Hospital Ramos Mejía. Según confirmaron fuentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el momento su estado es crítico y tiene pronóstico reservado. También se difundió que el paciente necesita dadores de sangre de cualquier tipo y factor.

"Lo están operando y lo que me dijo la médica es que la situación es muy grave”, afirmó anoche Fabián Grillo, padre de la víctima, frente al hospital donde esperaba noticias de su hijo. De acuerdo con lo que trascendió, el joven ingresó con pérdida de masa encefálica, le descomprimieron la lesión y permanece grave, conectado a respirador.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) emitió un comunicado luego del ataque a Grillo, en el que pidieron la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación y cuestionaron el operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad.“Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica”, expresó la entidad.

La manifestación dejó como saldo un total de 23 personas heridas, de los cuales cuatro permanecen internados. Al Hospital Ramos Mejía fueron derivadas 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres; al Argerich fueron enviados 4 hombres y 2 mujeres; al Santa Lucía, tres hombres y una mujer; y al Álvarez, un hombre. También seis agentes fueron heridos de las fuerzas federales: tres de la Policía Federal Argentina (PFA) y tres de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Además, un policía de la Ciudad recibió una herida de bala que permanece internado, fuera de peligro, en el Hospital Argerich.