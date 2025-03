Pablo Zurro: "Axel Kicillof no es un traidor"

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, defendió al gobernador bonaerense en medio de las tensiones dentro del peronismo y llamó a la unidad entre los sectores que se referencian en Kicillof y en Cristina Kirchner. Con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, cuestionó el ajuste, la deuda externa y la política de seguridad, además de denunciar el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires.

Zurro, vicepresidente del Instituto Patria, destacó el discurso de apertura de sesiones de Kicillof en la Legislatura bonaerense, donde el mandatario expuso los problemas financieros que enfrenta la provincia debido a la falta de transferencia de recursos por parte del gobierno nacional. "Axel Kicillof narró muy bien lo que le pasa a él como gobernador y lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires. Nos deben más de 7 billones y del fondo de seguridad, 750 mil millones", señaló el jefe comunal.

En su análisis sobre la gestión de Milei, Zurro fue categórico: "El día que ganó Javier Milei, fui el primer dirigente al que le hicieron un reportaje y dije que Argentina se tiró al precipicio. Es el peor gobierno después de los milicos asesinos. Es peor que el gobierno de Alberto Fernández". Además, criticó la política económica del libertario: "No hay nada que no haya aumentado. Hacer la macro con la gente afuera, muriéndose de hambre, pagando más la luz y regalando Vaca Muerta, lo hago yo la macro".

Zurro también arremetió contra Patricia Bullrich y su rol en el Ejecutivo: "Habla de la Nación y a la provincia la saca. Dice que solucionó el problema de Santa Fe, pero fue en parte". En la misma línea, cuestionó la gestión de Cristian Ritondo cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense: "El cobarde de Ritondo era jefe de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y me sacó el 30% de la policía".

Por otra parte, el intendente defendió a Cristina Kirchner y denunció la persecución judicial en su contra: "Cristina tiene esa cantidad de causas por haberse enfrentado al poder real". En cuanto a la situación interna del peronismo, descartó una división y aseguró que Kicillof no es un traidor: "Lo que sí es obvio es que yo banco a Cristina con mi fidelidad siempre, no parcializada". También señaló la importancia de una estrategia electoral coordinada: "No veo discutiendo las PASO. Lo que sí me veo discutiendo, porque eso ordena, es que se haga todo el mismo día: Provincia y Nación".

En un tono desafiante, Zurro también criticó el doble estándar con el que se analiza la política: "Cuando nosotros nos pasamos, somos maleducados, pero Javier Milei es disruptivo. Es un payaso". Y sobre la figura presidencial, agregó: "Si yo soy la casta, ¿él qué es?".

Finalmente, el intendente resaltó el trabajo realizado en Pehuajó en materia de infraestructura, a pesar de los recortes y la falta de apoyo: "Nosotros somos una ciudad inundable, pero hemos hecho un muy buen trabajo".

por R.N.