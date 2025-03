Redes libertarias on fire

“Enorme trabajo de este pequeño bloque de LA LIBERTAD AVANZA que se va consolidando paso a paso. Gracias a cada uno de UDS. VLLC!!”, posteó Martín Menem en su cuenta de la red social X. Después de una sesión legislativa de alta tensión, el presidente de la Cámara de Diputados felicitó al bloque libertario por la aprobación del nuevo acuerdo con el FMI, acompañado de una fotografía conjunta de la mayoría de los parlamentarios que responde al gobierno.

El oficialismo alcanzó el quórum con el respaldo de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, para abrir una sesión especial en Diputados, a horas de una nueva movilización de jubilados y pensionados en las inmediaciones del Congreso. Con el ambiente caldeado en el contingente libertario, por la difusión de los chats y audios que involucraba a Menem, la propuesta fue validada en el cuerpo legislativo, aprobando una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Por supuesto, la fotografía subida por el titular de la Cámara Baja y la selfie que el jefe del Bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, compartió en sus redes sociales evidenció la notable ausencia de la legisladora libertaria Marcela Pagano. “Con estos leones hoy aprobamos el DNU de Javier Milei. ¡Muy orgulloso de este bloque que defiende a capa y espada las ideas de la libertad. VLLC!!!!”, firmó el diputado cordobés.

En la sesión parlamentaria, la ex periodista llevo a cabo un momento sorprendente en el recinto al increpar al presidente de la Cámara Baja con un megáfono. “Si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de juicio político y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicación”, señaló Pagano y, con el amplificador en mano, añadió: “Ese acta de la constitución de juicio político tiene validez. Si usted considera que no, póngalo y sujete a la acotación al pleno, porque tiene la posibilidad de revocarle las facultades que usted se atribuye. Usted está haciendo un exceso del uso de sus facultades. No me calle, porque interrumpir al orador es de fascista”.



Pero las secuencias anecdóticas en el espacio político liderado por Javier Milei apenas habían comenzado. Aprobado el flamante acuerdo, el mismo presidente de la Nación tuiteo: “Viva La Libertad Carajo” compartiendo la imagen con los resultados de la votación en el parlamento. El mensaje presidencial fue reposteado por uno de sus mayores simpatizantes, el youtuber libertario Fran Fijap, que celebró la noticia publicando: “¡Hay FMI para rato!!! VLLC”. Pero, al borde de la incredulidad, el Gordo Dan retó al joven influencer por el disparatado tuit con un “borra esto pelotudo”. El controversial posteo señalado por Daniel Parisini fue eliminado inmediatamente.

Lejos de frenarse el pandemónium virtual de La Libertad Avanza, desde la cuenta Milei Emperador, uno de los usuarios de la ex Twitter al que se le adjudica al asesor presidencial Santiago Caputo, disparó contra el conductor streaming Tomás Rebord. “Ni Ron Jeremy está tan cogido como Rebord”, publicó el integrante del Triángulo de Hierro de Casa Rosada, aludiendo al acuerdo con el FMI y comparandoló a la actividad sexual del popular actor porno estadounidense. Desde la plataforma Blender, el periodista respondió: “Voy a contestarle en vivo, quiero convocar al resto de los argentinos, y voy a poner 'chúpame la p... Bobo', bobo me parece una buena palabra, porque cuando te vienen así al pie, cuando viene tan redonda, me parece lindo hacerlo contundente para divertirnos un rato”.



Finalmente, si faltaba algo, un enigmático mensaje apareció en la cuenta de X del diputado José Luis Espert: “¡La revolución liberal avanza en Argentina! Estamos lanzando $LIBRA V2 un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores, y pymes con financiamiento privado, transparente y descentralizado”. En el mensaje del usuario, además de arrobar al presidente Javier Milei, se linkeaba un supuesto contrato para obtener la controversial criptomoneda.

Al rato, el economista liberal denunció que su cuenta fue hackeada. En diálogo con Radio Mitre, el dirigente bonaerense declaró: “Creo que ya no hay duda de que hay un intento de que la libertad y el triunfo que está teniendo la libertad, de la mano del presidente Milei, dejen de tener éxito; pero no lo van a lograr”, y concluyó: “Es muy grave que hayan hackeado la cuenta de una persona que no sólo es diputado nacional, sino también presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados y una persona cercana al presidente Milei. Es un intento claro de desestabilización”.

Las candentes redes sociales de La Libertad Avanza están al rojo vivo. Sean estados de celebración, conflictos o denuncias, los libertarios siguen siendo tendencia en los tópicos virtuales. Un panorama que acapara la agenda y deja de lado las practicas tradicionales de la política local.