Adolescencia: la psicología de la subcultura incel que refleja la miniserie 

El jueves 13 de marzo, en Netflix, se estrenó Adolescencia, una miniserie de cuatro capítulos sobre un chico de 13 años acusado de matar a una compañera de clase. Sus rasgos más distintivos en el relato del contenido son su realismo, seguido de una contundente crítica social y el hecho de que cada episodio sea una escena continua, lo que aumenta la sensación de angustia en el espectador.

La narración comienza con la policía irrumpiendo en la casa de la familia Miller para detener al hijo menor, Jamie (Owen Cooper), mientras sus padres (Stephen Graham y Christine Tremarco) y su hermana (Amelie Pease) miran horrorizados y desconcertados, llorando y suplicando. A partir de ahí, no hay pausa en el caos.

“Para bien o para mal, Adolescencia evoca en el espectador los sentimientos de sus personajes: sobrestimulación, confusión, un deseo cada vez más poderoso de decirle a todo el mundo que se siente y se calle durante cinco malditos segundos. También pena, incredulidad, un desgarro del mundo y una rendición a no comprender nunca de verdad, a no saber, pero… saber”, destacó Margaret Lyons, crítica de televisión del New York Times.

El productor Jack Thorn y el actor Stephen Graham son los creadores de este contenido, que es acompañado por la productora de Brad Pitt.“Podríamos haber hecho un drama sobre pandillas y crímenes con cuchillo, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un abusador violento. En cambio, queríamos que miraras a esta familia y pensaras, Dios mío. Esto podría pasarnos a nosotros”, afirmó el reconocido intérprete británico de films populares como "Snatch" y "Rocketman".



El personaje de Jamie Miller, un joven de 13 años que es acusado por asesinar a Katie, una compañera de su escuela a la que apuñaló siete veces con un cuchillo de cocina, inmiscuye al espectador en un concepto actual y que deviene de la subcultura virtual: los incel. El significado se refiere a una ideología que señala a un tercero como el culpable de la inactividad romántica o sexual de un individuo para justificar la falta de atracción.

Según la Universidad de Cambridge, este es un acrónimo se deriva del término “Involuntary Celibacy (Celibato Involuntario)”, que de acuerdo a su creadora, la influencer canadiense Alana, en una entrevista para BBC, surgió por primera ocasión en 1997 como un esfuerzo de crear un foro virtual con la función de conectar a aquellas personas unidas por el sentimiento de soledad.



“Me había tomado mucho tiempo. Era algo así como un caso de desarrollo tardío. Pensé, ‘tal vez haya otras personas que también lo sean ahí afuera”, confiesa la creadora del foro. A pesar de que la intención de este movimiento estaba centrada en crear un sentido de comunidad virtual, se convirtió en una herramienta con la que hombres heterosexuales culpaban a la mujer por no poder desarrollar un vínculo de atracción recíproco.

En 2014, un adolescente llamado Elliot Rodger asesinó a seis personas y cometió suicidio, dejando atrás un documento en donde expresaba su odio por las mujeres y la frustración de no poder perder su virginidad. Para algunos miembros de esta vertiente radical de la comunidad Incel, el joven se convirtió en un emblema y su ejemplo criminal fue replicado en más de una ocasión.

En un reportaje para el portal Tudum, Stephen Graham confesó que la inspiración viene detrás de una serie de homicidios cometidos por adolescentes impulsados por la misoginia. “Hubo un incidente en el que un niño [supuestamente] apuñaló a una niña. Me sorprendió. Estaba pensando ‘¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en la sociedad donde un niño apuñala hasta la muerte a una niña? ¿Cuál es el incidente que lo provoca? Y luego ocurrió de nuevo, y de nuevo. Realmente quería arrojar luz sobre esto y preguntar, ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto?”, recordó el actor.

En la actualidad, Alana, la creadora del término que definió el celibato involuntario, manifestó: “No era un grupo de hombres culpando a las mujeres por sus problemas. Esa es una versión bastante triste de este fenómeno que está ocurriendo hoy. Las cosas han cambiado en los últimos 20 años”.