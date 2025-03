Los regalos insólitos que recibe Javier Milei

Nunca en la historia de Casa Rosada llegaron tantos regalos de perros y leones en distintos formatos: adornos, cuadros, muñecos y más. Es que ciudadanos comunes y militantes libertarios le envían sus presentes a Javier Milei, que se los lleva a la Quinta de Olivos, según consta en el registro oficial de Obsequios y Viajes de Presidencia.

Varios de esos regalos se pueden ver luego en fotos circunstanciales en la residencia oficial del Presidente. Como los cuadros, que los exhibe en uno de los pasillos. En los últimos tres meses recibió, por lo menos, cinco obras de distintos artistas poco conocidos que tuvieron como destino Olivos.

Un ciudadano le regaló un perro de peluche y otro “un leoncito de peluche”, tal como figura en la descripción . Un tercero, un “adorno colgante con la imagen de Trump y Musk”. Y otro ciudadano, dos muñecos de hilo: "Presidente Milei" y “Conan”. En un viaje a Tucumán, Milei recibió una “bandeja conmemorativa” con los nombres grabados de sus economistas preferidos (y de sus mascotas): Conan, Milton, Murray y Robert Lucas Jr.

Pero lo que más le llega a Milei son libros. Decenas. Aunque uno resalta por su título: “Estafas piramidales”, de la terapeuta y escritora Magalí Miraglia. Una casualidad. “Uno intenta generar conciencia y todos los intentos son válidos. Fue un intento de llegar a alguien con poder para que pueda entender dónde está el problema”, dijo la autora.

Muchos de los trabajos que llegan a Casa Rosada tienen que ver con economía, finanzas, historia y, sobre todo, religión. Algunos títulos: “Meditación, sanación espiritual y ascensión planetaria”, “La colimba de los leones” y “Cómo recuperarse de los abusos del poder financiero”, entre otros.

En diciembre, previo a las fiestas, el Presidente y su hermana recibieron “un voucher para una estadía de spa”, en un establecimiento del barrio porteño de Recoleta. No consta si se usó, ni quién lo hizo.

No hay demasiados regalos diplomáticos, pero resaltan el del embajador de Rusia en Argentina, Dmitry Feoktistov, quien le obsequió a Milei una botella de Vodka “Ohelnh”. También hay cajas de dátiles que le llegaron a varios miembros del gabinete de parte de los Emiratos Árabes.

El principio general indica que los funcionarios no pueden recibir obsequios, salvo cuando se traten de cortesías diplomáticas. Y siempre que no superen los $160 mil, de acuerdo a la ley. Si llega un regalo que no corresponde recibir, el funcionario tiene la obligación de rechazarlo.

El receptor del regalo, que puede ser el Presidente o cualquiera de sus funcionarios, elige el destino del obsequio. Milei los hace enviar a la Quinta de Olivos.

En gestiones anteriores, picaban en punta los regalos oficiales: la llegada de un presidente a una provincia venía acompañada de un obsequio del gobernador y luego otras distinciones de empresas o emprendedores de la región. Pero como Milei no suele viajar -al interior- y su relación con los mandatarios provinciales acostumbra a ser tensa, casi no figura en el registro alguna atención de esas.

La lista oficial también demuestra la concentración de poder libertaria: la segunda funcionaria que más regalos recibe es Karina.