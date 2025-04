Cande Molfese "clueless": el error viral con Whitney Houston

“Yo también estoy en shock. ¿Nadie sabe de alguna isla desierta que se venda barata? Me quiero bajar de este mundo”, posteó Juan Jose Campanella en su cuenta de la red social X. El director del premiado film el “El secreto de tus ojos” y “Metegol”, compartió un fragmento del ciclo radial Perros de la calle de Urbana Play que se volvió tendencia en las redes.

En la secuencia viral del programa, en su formato streaming, el conductor Andy Kusnetzoff le da el pie a su colega de la mesa, Cande Molfese, para que señale su apreciación de la película “El guardaespaldas”. Probablemente,"The Bodyguard" (1992) se encuentre entre las cintas más exitosas y populares de la década de los 90, que, incluso, renovo la carrera musical de Whitney Houston. Aunque, para la ex actriz de la novela juvenil Violetta, cantante y actual conductora, eso no fue así.



“Estoy impresionada de lo bien que la actriz hace playback, porque ella canta las canciones de Whitney”, precisó Molfese refiriéndose a “El guardaespalda”, en su segmento “Películas para llorar”. En ese momento y ante ese señalamiento, los compañeros de estudio quedaron desconcertados. “¿Cómo hace de Whtney? Ella es Whitney”, le aclararon de la mesa, tanto Kusnetzoff como el resto de los colaboradores.

Totalmente descolocada, Molfese atino solo a reír. “¿Vos estuviste una hora y media viendo a alguien que dijiste 'está actriz que canta las canciones de Whitney'?”, le preguntó el conductor al borde de la incredulidad. “Estoy en shock, chicos”, se excusó la joven. El blooper en vivo continuó con varios comentarios de los oyentes en la transmisión streaming. Junto con el posteo de Campanella, otros usuarios se refirieron con comentarios como “Molfese hace llorar más que las mismas películas de las que habla” o “Pongan para hablar de cine a alguien que por lo menos preste atención los primeros minutos de las películas, por favor”.



En su estreno de 1992, la cinta protagonizada por la cantante Whitney Houston, acompañada por Kevin Costner, obtuvo una cifra récord de recaudación de casi 500 millones de dólares. Si bien las críticas no fueron condescendientes con la película, se convirtió en un éxito comercial que lo posiciona entre los cien largometrajes más taquilleros del cine estadounidense. La canción I Will Always Love You vendió 19 millones de unidades en todo el mundo.

La producción del film, que el mismo Kevin Costner produjo dejando la dirección a Mick Jackson, fue un rescate de un proyecto que se había barajado en la década de los 70, con un elenco compuesto por Steve McQueen y Diana Ross. De hecho, el reconocido tema musical es una versión del original que fue interpretada por Dolly Parton en 1974. Datos anecdóticos que, probablemente, a Cande Molfese se le hubieran escapado en la charla.