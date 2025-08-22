"Estúpida": por qué Mayans criticó a Virginia Gallardo en el Senado

Lo que debía ser una sesión técnica, dominada por el debate presupuestario y decretos ejecutivos, se transformó en un tifón político. El jefe del bloque de Unión por la Patria, el senador José Mayans, desvió el foco con insultos explosivos hacia Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes

El legislador formoseño, con evidente irritación, desmintió los rumores sobre dietas millonarias. “Hace un año que me dicen que voy a ganar nueve o diez millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta… veo que ni siquiera alcanza a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia”, afirmó en tono indignado.

Pero el episodio escaló cuando apuntó contra panelista y ex vedette. “Le digo a la tonta esta… ¿Cómo se llama? La Victoria Gallardo… Perdón, Virginia Gallardo… que es de Corrientes. Ella dice que quiere ganar nueve millones. Es una tonta, una estúpida. Si cree que va a venir acá a ganar esa plata… se comió la mentira del Presidente", concluyó el senador peronista, utilizando polémicos insultos hacia la artista.

La réplica llegó al instante, a través de redes sociales, donde Gallardo no se guardó nada: “Más tonto y estúpido, Sr. Mayans, es no saber que soy candidata a diputada y no a senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”. Hace unas semanas, en La mesa de Mirtha Legrand, la actriz había comentado: “Yo quiero ser senadora, ganan nueve millones, no trabajan y encima se venden”.

“Quedarse con un recorte que iba direccionando a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia… Pero tiene razón: no ganan ese dinero, van a ganar más… Esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos… Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico, tratando así a una mujer que podría ser su hija. Dolor país", cerró Gallardo.

Aunque la sesión estaba destinada a discutir decretos firmados por el Poder Ejecutivo, el intercambio verbal desvió por completo la agenda. Como si fuera poco, en paralelo explotó otro momento viral. La senadora Anabel Fernández Sagasti, al referirse al interbloque kirchnerista, cometió un desliz que rápidamente circuló en redes. La parlamentaria en vez de mencionar a su fuerza política con el nombre de Unión por la Patria lo llamó “Unión por la plata”.

La confusión entre “patria” y “plata” pareció un lapsus inconsciente, una señal de los tiempos, en un Congreso donde el dinero es centro de la controversia. Una sesión tensa que se desvió por un insulto de Mayans hacia Gallardo, una réplica contundente de la candidata y un error verbal de Sagasti que, más allá de la risa, refleja lo compleja que se volvió la política argentina en tiempo real.

por R.N.