La pieza con Inteligencia Artificial que lanzó Milei sobre el "riesgo kuka"

“El gran logro de esta gestión no es solo lo que pasó: es lo que no pasó. La bomba atómica heredada del kirchnerismo no explotó. Este libro explica cómo se desactivó con los cables pelados. Este 6 de octubre te esperamos en el Movistar Arena”, dice el anuncio promocional de la nueva presentación que Javier Milei realizara el próximo lunes en el estadio Movistar Arena.

El líder libertario se presentará en el espacio ubicado en Villa Crespo para promover su nuevo ensayo “La construcción del milagro”. El evento, con entrada sin cargo, promete una reunión épica libertaria, en el que el presidente será el principal showman acompañado de músicos y performancers. Un acontecimiento similar al desarrollado en el Luna Park, en mayo de este año, cuando dio a conocer su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

Todo un desafío para llevarlo a cabo en tan solo cinco días, considerando que las instalaciones del espacio tiene una capacidad para 15.000 personas, por lo cual los influencers de La Libertad Avanza comenzaron a difundir el encuentro con entrada gratuita. Figuras del ecosistema mileista, como la diputada Lilia Lemoine, ya empezaron a promocionar el evento lanzando dardos a la oposición, en especial al kirchnerismo.

La editorial Hojas del Sur, responsables de la flamante publicación, desarrolló un reel con IA desde su cuenta de Instagram armando un fragmento de propaganda exaltando la figura del mandatario libertario y disparando contra las figuras más reconocibles del peronismo, como Axel Kicillof y Cristina Kirchner. “El riesgo kuka aún existe, pero ya conseguimos el camino para lograr el milagro”, es el eslogan de la secuencia.

Según lo anticipado por su entorno, la actividad será un encuentro masivo donde el Milei desplegará su estilo característico, con un discurso en el que repasará los avances de su gestión, expondrá los desafíos económicos que enfrenta la Argentina y hará una defensa del ideario liberal que lo llevó a la Casa Rosada. Un acto de carácter proselitista maquillado, teniendo en cuenta que el domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales.