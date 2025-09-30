Tuesday 30 de September, 2025
Malas vibras: el video de un perro ladrándole a Milei por televisión

La reacción de un can ante la imagen del Presidente en la TV se volvió viral y reavivó las ironías sobre Conan y sus clones.

En Instagram apareció un video que hizo reír a muchos: un perro que, al escuchar un discurso de Javier Milei en la televisión, se pone a ladrar con todas sus fuerzas. La frase que lo acompaña es el chiste: “El perro peroncho no existe. El perro peroncho: ...”, con la escena como ejemplo perfecto.

El clip mezcla humor político con un detalle inevitable: la obsesión de Milei por sus propios perros. Desde que llegó a la Casa Rosada, el Presidente repite que sus mastines ingleses son parte central de su vida, al punto de que en la intimidad los considera consejeros.

La historia tiene un costado curioso. Conan, su perro más famoso, murió en 2017, pero Milei sostiene que “sigue vivo”. Los que hoy están en Olivos son clones de aquel animal, producto de un procedimiento científico realizado en Estados Unidos.

En ese contexto, el meme del “perro peroncho” se volvió doblemente irónico. Mientras Milei se apoya en sus mastines como símbolo de lealtad y compañía, otro perro cualquiera, en un living común, aparece ladrándole sin piedad desde la pantalla. Una escena que resume el ingenio político de las redes.

