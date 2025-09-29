Jonatan Viale a lo Trump sobre los narcos extranjeros: "¿Quién los dejó pasar?"

En su editorial del jueves 25 de septiembre titulada "Pan y circo", Jonatan Viale tomó el triple femicidio narco de Florencio Varela como punto de partida para un diagnóstico inquietante: la violencia de los carteles ya no es un fenómeno lejano. “¿En qué momento nos convertimos en México?”, lanzó, tras mostrar recortes de noticieros donde se transmiten asesinatos en vivo y escenas sangrientas propias de México o Venezuela.

Viale describió un “teatro del terror” con sello extranjero: mensajes de líderes narcos, disciplinamientos feroces y la exhibición pública de la muerte como castigo ejemplar. Según el conductor, esto no nació en la Argentina, sino que fue importado. “Lo nuevo viene de afuera”, advirtió. Y agregó que es un patrón típico de carteles de México, Colombia y Centroamérica: la violencia convertida en espectáculo, el terror como método de comunicación, la muerte como mensaje.

El análisis se corrió también del eje estrictamente feminista. “La óptica Ni Una Menos es respetable, pero lo más profundo es que cambió el código del narcotráfico argentino. Es un antes y un después”, sostuvo, planteando que el narco ya no solo vende drogas: ahora transmite poder a través del miedo. Sociológicamente, señaló, se abre una puerta peligrosa: el narco como comunicador del terror con sus propias reglas del juego.

Para reforzar su hipótesis de que esto fue gradual, enumeró “pistas”: un intendente del conurbano como Mario Ishii admitiendo que defendía narcos y ambulancias con falopa; el entonces Ministro de Seguridad Aníbal Fernández reconociendo que “los narcos ganaron” en tiempos de Alberto Fernández; Axel Kicillof sugiriendo que muchos venden droga por falta de empleo; y un senador como Lewandowski justificando al “chiquito” que mató a un playero como alguien “jugado en la vida”.

El resultado, concluyó, es la consolidación de un narcoestado. Rosario como anticipo y ahora el conurbano como escenario central. El triple femicidio, para Viale, no solo expone un drama social y educativo: es la radiografía de cómo ingresó a la Argentina un modelo extranjero de crimen organizado. “Han destruido este país. Lo han roto en mil pedazos”, cerró con tono de sentencia.