El video en el que José Luis Espert le agradece a "Fred" Machado, acusado por narcotráfico

La Justicia de los Estados Unidos está a un paso de transformarse en un nuevo dolor de cabeza para el diputado y candidato libertario José Luis Espert. Las autoridades norteamericanas informaron que el 1 de febrero de 2020, el político recibió un giro de 200.000 dólares proveniente de Antonio "Fred" Machado, que sigue detenido a la espera de ser extraditado a territorio norteamericano, acusado de lavado de activos, fraude y narcotráfico. En redes sociales se difundió un video viral, editado por la cuenta Arrepentidos de Milei, en el que el economista agradece al "emprendedor" rionegrino por su apoyo en la campaña de 2019.

El dirigente Juan Grabois presento una denuncia penal para demostrar la vinculación económica entre el actual titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y el empresario argentino detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. Un panorama muy complicado para Espert, que encabeza la lista bonaerense de legisladores nacionales de La Libertad Avanza para las elecciones generales que se desarrollarán el 26 de octubre.

“A partir de la documentación presentada como prueba fehaciente y directa por la fiscalía del Distrito Este de Texas, durante el juicio contra la organización dedicada al narcotráfico integrada por Mercer -Erwin y Machado, se tomó conocimiento de un pago realizado por estos peligrosos criminales a Espert”, sostiene la denuncia a la que accedió Perfil, detallando: “Según la contabilidad secreta de la organización hallada por los investigadores, el diputado aparece como parte de la nómina de personas vinculadas bajo la carátula de cómplice”.

Machado enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero, que ya derivaron en una condena de 16 años de prisión contra su exsocia Debora Lynn Mercer-Erwin, dentro de la estructura delictiva internacional. Desde hace meses, la Corte Suprema de Justicia está resolviendo sobre el pedido de extradición que realizo el gobierno estadounidense por el mismo caso. Por el momento, Machado se encuentra con prisión domiciliaria en su provincia natal.

El periodista Sebastián Lacunza reveló, tras una extensa investigación en portal ElDiarioAR, que el pacto con Machado incluyó un pedido de Espert por 5 millones de dólares. Fue después de un encuentro en marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando. Dos años después, en mayo de 2021, el periodista Rodis Recalt demostró en NOTICIAS que la conexión incluía la utilización de un jet privado matrícula N28M, que pertenecía al procesado. El presunto narcotraficante también apoyaba al dirigente liberal con dinero y traslandolo en una camioneta Grand Cherokee.

En la presentación judicial de Grabois, se puede observar la curiosa evolución patrimonial de Espert desde que se conocieron. “La evolución patrimonial de Espert ante la Oficina Anticorrupción entre los años 2021 y 2024 refuerza esa presunción”, porque “según sus declaraciones juradas, Espert incrementó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, pasando de 29.489.019 pesos en 2022 a 261.965.406 en 2024”, destacó el escrito.

Los datos aportados en esta denuncia permiten comprender una trama que Machado primero experimentó en Centroamérica y que luego buscó ser reeditada en Argentina. El abogado Francisco Oneto, que también representa al presidente Javier Milei en el caso Libra, es el apoderado del empresario. Una curiosidad, ya que el letrado hace dos años fue candidato a vicegobernador bonaerense con el apoyo del mismo Espert.