La infantil estrategia de ocultar a “Lule” Menem en el ropero

La escena es reveladora. Ocurrió el jueves de la semana pasada, en la Casa Rosada. Pilar Ramírez, la nueva coordinadora de la campaña de La Libertad Avanza, encabezó una reunión con colaboradores que la secundan en esa tarea que le econmendó su jefa, Karina Milei. Recordemos que Ramírez fue encumbrada en ese puesto para que Eduardo “Lule” Menem, salpicado por el escándalo de las coimas, pudiera salir de escena. Pero ¿a quién fueron a ver los participantes de ese mitín cuando terminó? Sí, a Menem, el verdadero estratega electoral del espacio. Es que, aunque lo hayan corrido, aunque hoy lo oculten dentro de un ropero, “Lule” es la hermana Karina y jamás renunciará.

Lo que hay es una escenificación para mostrar que ya no está al mando, un intento mediático que busca instalar que el Coimagate tuvo consecuencias y hubo fusibles. Lo que hay, en definitiva, es la puesta en escena de un castigo que no ocurrió. Porque Menem, apodado “El Cuñadísimo” por sus muchos rivales internos en el Gobierno, no solo no fue echado, sino que sigue manejando todo. Lo sostiene Karina, incluso en contra de la opinión de su hermano.

Como toda operación cosmética, la de Menem corrido de escena muestra la hilacha. Porque mientras el Gobierno instala esa versión entre los periodistas que le llevan el apunte, la propia Pilar Ramírez se desespera, en privado, por ese doble comando que deja expuesto hasta dónde está dispuesto a inmolarse el karinismo para proteger al funcionario que en los audios de Diego Spagnuolo aparece mencionado como quien recaudaba las coimas del 3 por ciento para la secretaria general. En criollo: un “valijero”. ¿Y cómo se hace para soltarle la mano a alguien que sabe tanto y que encima hacía ese trabajo porque se lo encomendaba otra persona? ¿Cómo castigar a quien “roba para la corona”, como se decía en los años 90? En esa lógica de la omertá se pueden buscar las razones de por que Menem es un intocable.

Su primo, Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, también es un protagonista central en la trama de las coimas. Su figura aparece recortada detrás de la droguería Suizo Argentina que canalizaba los supuestos sobornos que debían pagar las empresas del sector que quisieran mantener sus contratos con el Estado. Según ese esquema de división de trabajo, así como “Lule” era el que habría recaudado, Martín oficiaba de nexo. Y hay un protagonista más: quien presentó a los Menem y los Kovalivker, los dueños de la Suizo Argentina, no es otro que Mauricio Macri.

La cuestión, entonces, es que el Coimagate está lejos de resolverse y que, en el mientras tanto, “Lule” sigue ahí. Por más que lo escondan.