Lali Espósito sobre las reacciones ante los femicidios: "Las barbaridades que hay que leer"

El triple femicidio de Florencio Varela sacudió al país. Tres jóvenes fueron asesinadas en un hecho brutal que generó conmoción social y un inmediato pedido de justicia. En medio de ese dolor, la voz que más se destacó fue la de Lali Espósito, que eligió no solo expresar su indignación por el crimen, sino también denunciar la forma en que parte de la sociedad reacciona ante estas tragedias.

En sus redes, la cantante y actriz escribió: “Las barbaridades que hay que leer… ¡Justicia por Brenda, Morena y Lara!”. Con esa frase apuntó directamente contra los comentarios gubernamentales que, en lugar de condenar sin dudar lo ocurrido, se dedicaron a culpabilizar a las víctimas por su vida, su trabajo o su entorno. Para Lali, no hay espacio para ese tipo de juicios morales que buscan relativizar el femicidio.

Su intervención sirvió para poner en evidencia un fenómeno repetido: frente a cada caso, aparecen voces que justifican la violencia a través del prejuicio. Lali eligió marcar un límite, señalar esas “barbaridades” y reclamar que la atención esté puesta en los asesinos y no en las víctimas.

Otras artistas como Tini Stoessel, Emilia Mernes y Oriana Sabatini también compartieron mensajes pidiendo justicia. Pero fue Lali la que fue más clara y frontal, repudiando de manera abierta los discursos que revictimizan y recordando que el foco no debe correrse.

Con un mensaje breve y contundente, Espósito se convirtió en la figura pública que expresó lo que muchos sienten: que el reclamo de justicia no admite excusas ni culpabilizaciones encubiertas.