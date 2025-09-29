Espert, complicado: cuando el propio Milei lo acusaba por coimas y plata negra

Antes del escándalo narco, antes de que se comprobaran sus vínculos con el empresario “Fred” Machado, antes de que en plena campaña electoral se filtrara el dato de un giro de 200 mil dólares del mecenas detenido al diputado libertario, antes de todo eso José Luis Espert ya estaba en serios problemas. Entre quienes acusaban de las peores calamidades al economista había un hombre que supo ser su socio político, y que hoy lo es nuevamente, pero que en el medio se peleó con él. Estamos hablando, claro, de Javier Milei.

La historia es la siguiente. Fue Espert quien hizo debutar a Milei en la política y lo reclutó, a cambio de una mensualidad, para su espacio Avanza Libertad. Los dos se llevaban bien y habían llegado a un acuerdo para las legislativas de 2021: Espert se presentaría en la Provincia de Buenos Aires y Milei haría lo mismo en CABA. Pero algo falló, como lo contó el propio Presidente en innumerables oportunidades antes de reconciliarse con su hoy cabeza de lista.

Cierta tarde, según el relato del líder libertario, se encontraron en un café y Espert le pidió que bajara su candidatura. Había crecido demasiado en las encuestas y le mordía votos al PRO de Horacio Rodríguez Larreta, que era un aliado estratégico del calvo economista. Milei relató, entonces, que el otro lo tentó con una coima, una valija llena de dinero que dejó sobre la mesa: eran 300 mil dólares, dijo, a cambio de que renunciara a ser candidato. Los rechazó.

Al propio Alejandro Fantino, sin hacer nombres, Milei le narró la escena en una entrevista:

—Estaba la plata arriba de la mesa. Y ves los miles de dólares ahí y tenés que decidir. Querían que me corra...

Fantino repreguntó hasta que le sacó la cifra.

También Lilia Lemoine, siempre cercana a Milei, acusó públicamente a Espert por el supuesto financiamiento narco de su campaña.

Consultados por el episodio, cerca de Espert negaron la historia. Dicen que la plata que le ofreció el economista a Milei en realidad era la mensualidad que le pagaba por tenerlo en su espacio, y que no se acercaba ni remotamente a la cifra mencionada. ¿A quién creerle?

El resto es historia conocida. Después de ese entredicho, Milei y Espert rompieron. El libertario fue igual como candidato e hizo una buena elección en Capital: sacó 17 puntos que lo posicionaron como tercera fuerza en el distrito y le dieron el empuje para todo lo que vino después. Fue el debut de su actual sello porque, tras pegar el portazo en Avanza Libertad, el candidato creó... La Libertad Avanza. Otro plagio flagrante entre los muchos que acumula.

Como los dos en el fondo son gente pragmática, sus caminos volvieron a cruzarse cuando les convino, luego de que Milei llegara a la Presidencia. Saldada la discusión sobre quién lidera y quién acompaña, el otro se puso a sus órdenes. En enero de 2024, Milei lo recibió en la Casa Rosada, le ofreció la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados y la futura candidatura a cambio de su incorporación al espacio. Terminaron abrazados y saltando, en un pequeño pogo improvisado.

Lo pasado, pisado. Para Milei, Espert ya no es un coimero, sino el mejor candidato. Lástima que antes lo acusara de manejar plata negra. Y lástima, también, lo de “Fred” Machado.