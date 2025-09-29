La "Barbie Coimera" con la que se burlan de Karina Milei en las redes

Tras una semana complicada por el aumento del Riesgo País, los rumores de falta de liquidez y la caída de los bonos argentinos, el presidente Javier Milei se reunió con Donald Trump en Nueva York. El respaldo estadounidense para sostener el plan económico del gobierno, ante una reciente ola de tensión financiera y un retroceso electoral que alarmó a los mercados, fue el objetivo primordial del viaje.

La misión oficial tuvo como objetivo central negociar con el Tesoro de EE. UU. mecanismos concretos que estabilicen al peso y a los activos argentinos mientras la administración libertaria avanza con su agenda de reformas. Además del mandatario y el ministro de Economía, junto con otros funcionarios de la comitiva, también se encontraba Karina Milei, secretaria general de Presidencia.

Más allá de la cuestión central, que fue la reunión de los mandatarios, un aspecto que llamó la atención fue el atuendo que eligió la hermana menor de los Milei para la visita protocolar. La funcionaria vistió un conjunto de saco y pantalón color rosa con detalles en negro en las solapas, los bolsillos y los botones del saco. El estridente color utilizado se destacaba entre los trajes azules y negros del resto de los participantes.

En redes sociales, los usuarios compararon el outfit con una Barbie. Una imagen de Karina Milei, diseñada por IA en su versión muñeca, circuló en el plano de la virtualidad. Entre los “3% de accesorios” del juguete se cuenta: muchos sobre, mazo de tarot y teléfono pinchados. Un guiño humorístico sobre el escándalo de las escuchas a Diego Spagnuolo, en la que la dirigente libertaria es señalada por recibir un porcentaje de las coimas que se efectuaba en el ANDIS.

Como si fuera poco, los fanáticos internautas de Los Simpsons notaron un parecido del traje de Karina Milei con el icónico vestido Chanel que Marge Simpson usaba para encajar con sus amigas de un Club de campo elitista de Springfield, en el episodio 14 de la séptima temporada de la serie animada. Una sátira, por parte de la familia amarilla, hacia la obsesión de algunas personas por encajar en la alta sociedad y de cómo se utiliza la moda para lograr ese objetivo.