El abogado de una de las familias del femicidio dice que defendería narcos

El triple femicidio de Florencio Varela, que dejó a Lara Fernández (15) entre las víctimas, desató una tormenta mediática por las declaraciones de su abogado, Gonzalo Fuenzalida. Al ser consultado si representa narcotraficantes en una entrevista en A24 con Eduardo Feinmann, admitió sin rodeos: ”Soy abogado penalista. Siempre y cuando se abonen mis honorarios, son bienvenidos”. Feinmann, sorprendido, lo calificó como "el abogado de los narcos" y cuestionó: "¿Cada abogado elige de qué lado ponerse, no? Hay valores en la vida". Pablo Rossi asintió, impactado por la franqueza y la liviandad de la respuesta.

Fuenzalida defiende a la familia de Lara, que vive bajo amenaza: "Les dijeron que los van a matar", denunció, exigiendo protección policial tras disparos contra la casa de la madre. También anunció una denuncia por estos ataques, subrayando el temor de sus clientes en un contexto de violencia narco que golpea fuerte al conurbano bonaerense. En paralelo, pidió que la causa no se contamine con sospechas sobre la joven asesinada y remarcó: “Lara no tenía ninguna relación con el narcotráfico”.

En Radio Mitre, la periodista Mercedes Ninci apuntó a esa zona gris en la que se mueven muchos penalistas: no todos enfrentan a los mismos enemigos. “Algunos abogados van contra los narcos y otros abogados van contra los narcos y los que los dejaron trabajar libremente. No todos van a ir contra Espinoza y Kicillof. Hay abogados que van a ir solo contra ‘Pequeño J’”, advirtió. La sospecha crece porque Fuenzalida es socio del abogado de Brenda Uliarte, procesada por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. La frase buscó dejar en claro que detrás de cada defensa hay también una elección política: hasta dónde se llega, a quién se incomoda y a quién se protege.

Aunque Fuenzalida insiste en que Lara no tenía lazos narco, su rol siembra dudas sobre conflictos de interés o el origen del financiamiento de los honorarios. Mientras él reivindica el derecho universal a la defensa y critica la ineficacia estatal contra las mafias, las familias de las otras víctimas se reúnen para unificar estrategias legales y reclamar justicia en un escenario dominado por la sombra del narcotráfico.