Tuesday 30 de September, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 13:13

Video: cuando Lilia Lemoine decía que a Espert lo financiaban los narcos

En un video de 2023, Lilia Lemoine acusaba a José Luis Espert de robar plata de campaña y tener vínculos con narcos. Hoy esas declaraciones vuelven a cobrar fuerza en medio de nuevas denuncias.

lilia con baby | Foto:CEDOC
lilia con baby | Foto:CEDOC

En octubre de 2023, semanas antes de que Javier Milei derrotara a Sergio Massa en el ballotage, Lilia Lemoine sorprendió en una entrevista con Baby Etchecopar. Ante el elogio del conductor a José Luis Espert, la diputada libertaria respondió con una ráfaga de acusaciones:

 

“¿O sea que te encantan las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? Es una persona traicionera. Yo estuve desarmando tongos en Despertar. Se quedaron con plata de campaña y tuvieron problemas con narcos. No podés decir que preferís a Espert antes que a Milei. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Fue un balazo. ¿Qué pasa si alguien te financia una campaña?”.

La frase, lanzada al aire de A24, apuntaba a un costado delicado: el supuesto vínculo de Espert con el narcotráfico, una acusación que hoy vuelve a escena en medio de nuevas denuncias judiciales. Ese mismo año, Lemoine ya había redoblado la apuesta en Twitter/X:

 

“No, Espert está con Larreta desde 2019 y se metió a hacer política por guita. 18 millones de pesos en multa le pusieron por chorearse la guita de las boletas en 2021. En 2019 lo bancaba un narco. Y yo lo militaba sin saber… despertarte”.

 

La relación entre Lemoine y Espert es una saga de alianzas y rupturas que atraviesa toda la historia reciente del libertarismo argentino. En 2019, ella fue una de las impulsoras digitales de su candidatura presidencial, lo defendió con la red “Espertanos” y llegó a integrar sus listas. Pero pronto se sintió traicionada: en 2021 comenzaron los audios y declaraciones donde lo acusaba de misógino, corrupto y pactista con Juntos por el Cambio, al tiempo que denunciaba que su campaña había sido financiada por dinero sucio.

 

A partir de 2022 las descalificaciones se hicieron públicas y feroces, con referencias a boletas truchas, vínculos con narcos y hasta balaceras. En 2023, ya alineada con Milei, Lemoine llevó esa enemistad a la televisión, acusando a Espert de “traidor” y “valijero”. Sin embargo, la política terminó por reunirlos: en 2024 ambos compartieron bloque en La Libertad Avanza, y en 2025 celebraron juntos la afiliación formal de Espert al espacio. El pragmatismo los obligó a convivir, aunque el escándalo narco que estalló en septiembre volvió a poner en circulación los viejos archivos.

 

En resumen, Lemoine pasó de aliada estratégica a enemiga y, finalmente, a socia circunstancial. Las imágenes de aquel cruce con Baby Etchecopar, hoy reavivadas en redes sociales, recuerdan que en la política libertaria las acusaciones de ayer nunca terminan de morir.

También te puede interesar

Galería de imágenes

En esta Nota

Franco Guareschi

Franco Guareschi

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil