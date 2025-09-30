Video: cuando Lilia Lemoine decía que a Espert lo financiaban los narcos

En octubre de 2023, semanas antes de que Javier Milei derrotara a Sergio Massa en el ballotage, Lilia Lemoine sorprendió en una entrevista con Baby Etchecopar. Ante el elogio del conductor a José Luis Espert, la diputada libertaria respondió con una ráfaga de acusaciones:

“¿O sea que te encantan las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? Es una persona traicionera. Yo estuve desarmando tongos en Despertar. Se quedaron con plata de campaña y tuvieron problemas con narcos. No podés decir que preferís a Espert antes que a Milei. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Fue un balazo. ¿Qué pasa si alguien te financia una campaña?”.

La frase, lanzada al aire de A24, apuntaba a un costado delicado: el supuesto vínculo de Espert con el narcotráfico, una acusación que hoy vuelve a escena en medio de nuevas denuncias judiciales. Ese mismo año, Lemoine ya había redoblado la apuesta en Twitter/X:

“No, Espert está con Larreta desde 2019 y se metió a hacer política por guita. 18 millones de pesos en multa le pusieron por chorearse la guita de las boletas en 2021. En 2019 lo bancaba un narco. Y yo lo militaba sin saber… despertarte”.

La relación entre Lemoine y Espert es una saga de alianzas y rupturas que atraviesa toda la historia reciente del libertarismo argentino. En 2019, ella fue una de las impulsoras digitales de su candidatura presidencial, lo defendió con la red “Espertanos” y llegó a integrar sus listas. Pero pronto se sintió traicionada: en 2021 comenzaron los audios y declaraciones donde lo acusaba de misógino, corrupto y pactista con Juntos por el Cambio, al tiempo que denunciaba que su campaña había sido financiada por dinero sucio.

A partir de 2022 las descalificaciones se hicieron públicas y feroces, con referencias a boletas truchas, vínculos con narcos y hasta balaceras. En 2023, ya alineada con Milei, Lemoine llevó esa enemistad a la televisión, acusando a Espert de “traidor” y “valijero”. Sin embargo, la política terminó por reunirlos: en 2024 ambos compartieron bloque en La Libertad Avanza, y en 2025 celebraron juntos la afiliación formal de Espert al espacio. El pragmatismo los obligó a convivir, aunque el escándalo narco que estalló en septiembre volvió a poner en circulación los viejos archivos.

En resumen, Lemoine pasó de aliada estratégica a enemiga y, finalmente, a socia circunstancial. Las imágenes de aquel cruce con Baby Etchecopar, hoy reavivadas en redes sociales, recuerdan que en la política libertaria las acusaciones de ayer nunca terminan de morir.