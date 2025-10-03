Friday 3 de October, 2025
Escándalo Espert: Flor Peña recordó al Diputeta y pidió proyecto de ley "Teta Limpia"

La actriz comparó el viejo caso del diputado Juan Emilio Ameri con el actual escándalo del candidato libertario.

flor peña | Foto:CEDOC

Este viernes, Florencia Peña (@Flor_de_P) encendió las redes con un tuit: “Pasó el DIPUTETA y pidió tratar la ley ‘Teta Limpia’”. La actriz y conductora ironizó sobre un escándalo pasado mientras apuntaba al presente turbulento de José Luis Espert.

El recuerdo remite a Juan Emilio Ameri, diputado salteño que en septiembre de 2020 quedó grabado durante una sesión virtual besando y tocando los senos de su pareja frente a cámara. El episodio generó risas, indignación y la inmediata suspensión pedida por Sergio Massa bajo el Artículo 188 del reglamento. Ameri, referente del espacio peronista El Aguante y ex intendente de Rosario de la Frontera, enfrentó una comisión investigadora y renunció, quedando como uno de los mayores papelones legislativos de la democracia reciente.

El foco hoy está en Espert, salpicado por el Narcogate. Denuncias difundidas por medios como Página/12 y Perfil sostienen que recibió 200 mildólares y usó un avión y una camioneta vinculados a "Fred" Machado, empresario detenido en Chubut por supuestos vínculos con el narcotráfico, con pedido de extradición a EE.UU. En el Congreso, Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato (Unión por la Patria) impulsan un proyecto de resolución con 28 firmas para expulsarlo por “inhabilidad moral sobreviniente”, apelando al Artículo 66 de la Constitución. Sabrina Selva y Gabriela Estévez apoyan la iniciativa y remarcan la solidez de las pruebas: registros de la AFIP y testimonios judiciales.

Desde la oposición, Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos) y otros legisladores reclaman que Espert abandone la Comisión de Presupuesto, donde bloqueó proyectos claves. Las sospechas no son nuevas: ya en 2021 se hablaba de financiamiento narco en su campaña presidencial, que terminó con apenas el 1,47% de los votos.

El cruce de Florencia Peña reavivó el recuerdo de Ameri y lo vinculó al caso Espert. La comparación muestra cómo los escándalos personales y políticos vuelven a instalarse en la agenda pública y presionan a un Congreso atravesado por la desconfianza social.

