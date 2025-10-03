Escándalo Espert: cuál fue el impacto en redes tras el comunicado viral

El Narcogate que salpica a José Luis Espert desató una tormenta en redes y en el tablero político. El 2 de octubre, el diputado publicó un video donde admitió haber recibido 200 mil dólares de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en EE.UU. por narcotráfico, lavado y fraude. Lo presentó como honorarios por consultoría en minería, negó vínculos ilícitos y denunció una “campaña sucia”. Pero la explicación, lejos de calmar, multiplicó las críticas: el hashtag #EspertNarco se volvió tendencia y llovieron burlas por sus 35 viajes en aviones privados de Machado, además del apodo “Libernarco".

Un informe flash de la consultora INGOB publicado hoy dimensionó el alcance digital del caso: más de 720 mil menciones y 105 mil usuarios participando con posteos y retuits, que alcanzaron un total superior a 110 millones de vistas. Nueve de cada diez mensajes fueron negativos y el 75 por ciento de la conversación se concentró en retuits, lo que amplifica la viralización. La curva de menciones creció de manera sostenida a lo largo de la semana, mientras que las búsquedas en Google sobre Espert y "Fred" Machado aumentaron un 900% y superaron las 25 mil consultas. El estudio también registró que la audiencia fue mayoritariamente masculina (59%) y que cuatro de cada diez usuarios tenían entre 24 y 35 años. En este contexto adverso, destacó la actitud del presidente Javier Milei, quien realizó más de 25 retuits en defensa de Espert, un gesto inusual que busca blindarlo políticamente. El informe remarcó, además, que el diputado fue tendencia número uno durante horas y que el hashtag #EspertNarco superó las 23 mil menciones.

El dirigente Juan Grabois, que en 2021 ya lo había acusado de connivencia con Machado, presentó la denuncia penal inicial y redobló la apuesta en X: “Este sinvergüenza no puede negar que recibió la plata de Fred Machado. Es la confesión más obscena de complicidad entre política y narcotráfico”. Días antes había anticipado: “Cuando no podés explicar por qué el narco te puso aviones, autos blindados y cientos de miles de dólares, estás hasta las pelotas”.

Desde el oficialismo, Lilia Lemoine buscó contener la crisis. Recordó que en 2019 había dicho que “lo bancaba un narco sin saberlo”, pero justificó que Machado entonces “no tenía causas” y defendió a Espert como víctima de una “opereta opositora”.

Las reacciones no se hicieron esperar. El historiador Ezequiel Adamovsky sostuvo: “Dos testimonios ya muestran que mintió. Hay pruebas de que eran una sociedad. Es incomprensible que lo sostengan”. El usuario @osodeplatino ironizó: “Le preguntan si cobró 200 mil dólares del narco y se niega a responderlo siete veces”.

Con apoyos minoritarios eclipsados por la ola crítica, el caso volvió a instalar dudas sobre la campaña de Espert en 2019, a partir de revelaciones judiciales en Texas. El episodio golpea su credibilidad y sacude al gobierno de Milei a días de las legislativas del 26 de octubre, con X convertida en un campo de batalla de polarización y sátira política.